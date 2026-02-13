Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ОСК передала заказчику сухогруз «Каспийский берег»
13.02.2026

ОСК передала заказчику сухогруз «Каспийский берег»

    • ОСК передала заказчику сухогруз «Каспийский берег»На производственной площадке «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта ОСК в Астрахани состоялась торжественная церемония подписания приемо-передаточного акта и подъема флага на борту сухогрузного судна проекта RSD 49 «Каспийский берег». Сухогруз построен по заказу Астраханского порта и будет эксплуатироваться на Каспии.

    Как сообщили SeaNews в госкорпорации, это третье судно данного проекта, строительство которого велось на астраханской верфи ОСК.

    Универсальные сухогрузы проекта RSD 49 предназначены для транспортировки генеральных, навалочных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов, опасных грузов в Каспийском море, а также в Средиземном, Черном, Балтийском, Белом и Северном морях, включая рейсы вокруг Европы и в Ирландское море зимой.ОСК передала заказчику сухогруз «Каспийский берег»

    Уникальной особенностью судов проекта RSD 49 является наличие большого среднего трюма длиной 52 м, что позволяет перевозить негабаритные грузы. В качестве главных двигателей используются два среднеоборотных дизеля мощностью 1200 кВт каждый.

    «Сегодняшнее событие – это не просто очередная сдача судна. Строя суда для прикаспийских государств, мы развиваем инфраструктуру будущего. Наше сотрудничество – это прямой вклад в наращивание грузооборота международного транспортного коридора «Север ‒ Юг». Суда ОСК обеспечивают современным, эффективным тоннажем кратчайший водный маршрут из Российской Федерации в порты Ирана и далее к рынкам Индийского океана», ‒ отметил директор Департамента продаж и контрактации гражданского судостроения ОСК Михаил Афонютин.

    ОСК передала заказчику сухогруз «Каспийский берег»

    В мероприятии приняли участие врио губернатора Астраханской области Денис Афанасьев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Джалали Казем, генеральный директор «IRISL Group» Мохаммадрезы Модаррес-Хиабани, директор Департамента продаж и контрактации гражданского судостроения ОСК Михаил Афонютин, генеральный директор ЮЦСС Петр Глушнев и другие почетные гости.

    ОСК передала заказчику сухогруз «Каспийский берег»Основные характеристики проекта RSD 49:

    • длина габаритная – 139,95 м;
    • ширина расчетная – 16,6 м;
    • высота борта – 6 м;
    • дедвейт в реке при осадке 3,60 м – 4520 т;
    • дедвейт в море при осадке 4, 70 м – 7510 т;
    • количество трюмов – 3;
    • объем грузовых трюмов – 10921 м³;
    • объем балластных цистерн – 3959 м³;
    • экипаж – 10 / 13 человек.

    Фото: ОСК


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    03.02.2026
    Китайское судостроение сохраняет лидерство
    16-й год подряд
    2025КитайСудостроение
    0
    14.01.2026
    Реализован первый этап проекта по созданию отечественных малооборотных двигателей
    Для крупнотоннажного флота
    ИнновацииОСКсудовой двигательТехнологии
    0
    27.01.2026
    Самый большой автомобилевоз в мире
    Построен а Китае
    HMMАвтомобилевозСамый большойСудостроение
    0
    16.01.2026
    COSCO заказывает контейнеробалкеры
    Или балкероконтейнеровозы
    COSCOбалкерыКонтейнеровозыСудостроение
    0
    20.01.2026
    Запущено производство изоляции для судостроения
    Основными потребителями продукции станут судостроительные верфи в Хабаровском и Приморском краях.
    ИзоляцияПроизводствоСудостроениеТехнониколь
    0
    09.02.2026
    Чуть меньше самых больших
    Maersk разместил новый заказ.
    MaerskЗаказКонтейнеровозыСудостроение
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    13.02.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 7, 2026
    11.02.2026 Все порты Финляндии, итоги 2025
    11.02.2026 Оборот мировых контейнерных линий, итоги 2025
    10.02.2026 Железнодорожные контейнеры, январь 2026
    10.02.2026 Контейнерооборот портов Китая в январе-ноябре 2025
    09.02.2026 Первые контейнерные поезда FESCO из Кургана в Китай
    Госрегулирование Показать всё
    11.02.2026 Обязательные навигационные пломбы в действии
    10.02.2026 10 уголовных дел по факту контрабанды леса
    03.02.2026 Определены получатели субсидий на морские перевозки в Калининград
    02.02.2026 Новый временный запрет на экспорт бензина
    29.01.2026 Навигационные пломбы станут обязательными с 11 февраля
    29.01.2026 Назначение в Пулковской таможне
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •