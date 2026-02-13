ОСК передала заказчику сухогруз «Каспийский берег»

На производственной площадке «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта ОСК в Астрахани состоялась торжественная церемония подписания приемо-передаточного акта и подъема флага на борту сухогрузного судна проекта RSD 49 «Каспийский берег». Сухогруз построен по заказу Астраханского порта и будет эксплуатироваться на Каспии.

Как сообщили SeaNews в госкорпорации, это третье судно данного проекта, строительство которого велось на астраханской верфи ОСК.

Универсальные сухогрузы проекта RSD 49 предназначены для транспортировки генеральных, навалочных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов, опасных грузов в Каспийском море, а также в Средиземном, Черном, Балтийском, Белом и Северном морях, включая рейсы вокруг Европы и в Ирландское море зимой.

Уникальной особенностью судов проекта RSD 49 является наличие большого среднего трюма длиной 52 м, что позволяет перевозить негабаритные грузы. В качестве главных двигателей используются два среднеоборотных дизеля мощностью 1200 кВт каждый.

«Сегодняшнее событие – это не просто очередная сдача судна. Строя суда для прикаспийских государств, мы развиваем инфраструктуру будущего. Наше сотрудничество – это прямой вклад в наращивание грузооборота международного транспортного коридора «Север ‒ Юг». Суда ОСК обеспечивают современным, эффективным тоннажем кратчайший водный маршрут из Российской Федерации в порты Ирана и далее к рынкам Индийского океана», ‒ отметил директор Департамента продаж и контрактации гражданского судостроения ОСК Михаил Афонютин.

В мероприятии приняли участие врио губернатора Астраханской области Денис Афанасьев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Джалали Казем, генеральный директор «IRISL Group» Мохаммадрезы Модаррес-Хиабани, директор Департамента продаж и контрактации гражданского судостроения ОСК Михаил Афонютин, генеральный директор ЮЦСС Петр Глушнев и другие почетные гости.

Основные характеристики проекта RSD 49:

длина габаритная – 139,95 м;

ширина расчетная – 16,6 м;

высота борта – 6 м;

дедвейт в реке при осадке 3,60 м – 4520 т;

дедвейт в море при осадке 4, 70 м – 7510 т;

количество трюмов – 3;

объем грузовых трюмов – 10921 м³;

объем балластных цистерн – 3959 м³;

экипаж – 10 / 13 человек.

