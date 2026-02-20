Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первый контракт по созданию отечественных судовых малооборотных двигателей
20.02.2026

Первый контракт по созданию отечественных судовых малооборотных двигателей

    • Объединенная судостроительная корпорация в лице Центра продуктовой специализации «ОСК-Движение» и Инжиниринговый центр «Кронштадт» подписали первый контракт в рамках проекта по созданию линейки отечественных судовых малооборотных двигателей.

    Как сообщили SeaNews в ОСК, стороны планируют разработать и произвести ряд высокотехнологичных узлов оборудования для российского гражданского флота, чтобы обеспечить соответствие требованиям классификационных обществ и будущих заказчиков.

    В рамках стартового этапа сотрудничества планируется выполнение комплекса инженерных работ с последующей разработкой рабочей конструкторской документации (РКД) и изготовлением опытно-промышленного образца одного из ключевых компонентов МОД. Такой формат, отмечают в ОСК, позволяет своевременно начать детальное проектирование и испытания, одновременно формируя задел для локализации производства высокотехнологичных узлов на российских производственных площадках.

    Проект по созданию отечественных малооборотных двигателей реализуется ОСК в рамках стратегии развития до 2036 года. Завершен первый этап работ – формирование специализированного конструкторского бюро и предпроектная проработка, который создал основу для перехода к разработке технического проекта, РКД и организации производства, а соглашение с Инжиниринговым центром «Кронштадт» позволяет корпорации ускорить реализацию следующей фазы и подготовку к выпуску первого отечественного МОД в 2027-2028 годах.

    Фото: ОСК


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    19.02.2026
    Заложен первый в 2026 году сухогруз проекта RSD59
    Церемония прошла на заводе «Красное Сормово».
    закладка суднаКрасное СормовоСудостроениеСухогруз
    0
    09.02.2026
    Чуть меньше самых больших
    Maersk разместил новый заказ.
    MaerskЗаказКонтейнеровозыСудостроение
    0
    14.01.2026
    Реализован первый этап проекта по созданию отечественных малооборотных двигателей
    Для крупнотоннажного флота
    ИнновацииОСКсудовой двигательТехнологии
    0
    20.01.2026
    Запущено производство изоляции для судостроения
    Основными потребителями продукции станут судостроительные верфи в Хабаровском и Приморском краях.
    ИзоляцияПроизводствоСудостроениеТехнониколь
    0
    19.02.2026
    СудостроениеRU 2026 – ежегодная конференция для корабелов
    2-3 июня, Нижний Новгород, Отель «Кортъярд Нижний Новгород Центр»
    Вива КонсалтКонференцияСудостроение
    0
    03.02.2026
    Китайское судостроение сохраняет лидерство
    16-й год подряд
    2025КитайСудостроение
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.02.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в январе 2026 в деталях
    19.02.2026 Гамбург вырос на контейнерах: итоги 2025
    19.02.2026 FESCO запустила сервис между Камбоджей и Россией
    19.02.2026 CMA CGM заказывает суда в Индии
    19.02.2026 Контейнерооборот российских портов в январе 2026 снизился на 13,6%
    18.02.2026 Персонал ZIM вышел на забастовку
    Госрегулирование Показать всё
    20.02.2026 Утверждено положение о национальной цифровой транспортно-логистической платформе «ГосЛог»
    18.02.2026 Субсидии на скоростные пассажирские перевозки
    11.02.2026 Обязательные навигационные пломбы в действии
    10.02.2026 10 уголовных дел по факту контрабанды леса
    03.02.2026 Определены получатели субсидий на морские перевозки в Калининград
    02.02.2026 Новый временный запрет на экспорт бензина
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •