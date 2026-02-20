Первый контракт по созданию отечественных судовых малооборотных двигателей

Объединенная судостроительная корпорация в лице Центра продуктовой специализации «ОСК-Движение» и Инжиниринговый центр «Кронштадт» подписали первый контракт в рамках проекта по созданию линейки отечественных судовых малооборотных двигателей.

Как сообщили SeaNews в ОСК, стороны планируют разработать и произвести ряд высокотехнологичных узлов оборудования для российского гражданского флота, чтобы обеспечить соответствие требованиям классификационных обществ и будущих заказчиков.

В рамках стартового этапа сотрудничества планируется выполнение комплекса инженерных работ с последующей разработкой рабочей конструкторской документации (РКД) и изготовлением опытно-промышленного образца одного из ключевых компонентов МОД. Такой формат, отмечают в ОСК, позволяет своевременно начать детальное проектирование и испытания, одновременно формируя задел для локализации производства высокотехнологичных узлов на российских производственных площадках.

Проект по созданию отечественных малооборотных двигателей реализуется ОСК в рамках стратегии развития до 2036 года. Завершен первый этап работ – формирование специализированного конструкторского бюро и предпроектная проработка, который создал основу для перехода к разработке технического проекта, РКД и организации производства, а соглашение с Инжиниринговым центром «Кронштадт» позволяет корпорации ускорить реализацию следующей фазы и подготовку к выпуску первого отечественного МОД в 2027-2028 годах.

Фото: ОСК