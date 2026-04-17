«Красное Сормово» спустило на воду новый сухогруз проекта RSD59

На заводе ОСК «Красное Сормово» состоялась торжественная церемония спуска на воду сухогруза проекта RSD59, сообщили SeaNews в Объединенной судостроительной корпорации.
Самоходное сухогрузное однопалубное судно проекта RSD59 морского и смешанного (река-море) плавания класса «Волго-Дон макс» оснащено двумя грузовыми трюмами и двумя полноповоротными ВРК. Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».
Суда проекта RSD59 отличаются повышенной экономичностью, экологичностью и универсальностью. Они способны работать как на морских, так и на внутренних водных путях, включая ограниченные районы плавания.
Технические характеристики судов проекта RSD59:
- длина – 140,88 м;
- ширина – 16,98 м;
- высота борта – 6 м;
- дедвейт река/море – 5128/7535 т;
- объем грузовых трюмов – 11292 м;
- количество трюмов – 2;
- осадка река/море – 3,6/4,53 м;
- автономность, сутки – 20/12;
- класс судна – КМ Ice2 R2 АUT1-ICS CONT (deck, cargo holds Nos.1.2) DG (bulk, pack).
