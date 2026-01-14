Информационно-аналитическое агентство
Реализован первый этап проекта по созданию отечественных малооборотных двигателей
14.01.2026

    • Объединенная судостроительная корпорация завершила первый этап проекта по созданию линейки отечественных судовых малооборотных двигателей (МОД) для крупнотоннажного флота, сформировав специализированное конструкторское бюро и завершив предпроектную проработку.

    Как сообщили SeaNews в корпорации, результатом первого этапа работ стало создание в ОСК конструкторского бюро, сотрудники которого обладают необходимыми компетенциями в области дизельного двигателестроения, что позволит в короткие сроки приступить к разработке малооборотного двигателя и подготовить базу для выхода на серийное производство.

    Специалистами созданного КБ проведен анализ спецификаций малооборотных двигателей. Определен перечень и состав документации необходимый для дальнейшей разработки. Также определены перечни материалов, необходимых для изготовления деталей МОД, деталей первой очереди – длительного цикла изготовления. Также произведена оценка возможности изготовления на предприятиях ОСК и отечественных машиностроительных предприятиях.

    «В рамках реализации первого этапа проекта ОСК был привлечен индустриальный партнер – Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ), совместно с которым в полном объеме был реализован блок работ по предпроектной подготовке. Успешное прохождение первого этапа проекта по созданию отечественного малообортного двигателя позволяет ОСК завершить сотрудничество с КМЗ в этом направлении. В этой связи корпорация выходит из капитала КМЗ и возвращает его прежним собственникам. Сотрудничество ОСК с КМЗ осуществлялось исключительно в рамках заранее согласованного этапа работ по проекту МОД без вмешательства в операционные процессы и обязательства по действующим контрактам. Руководство производственной деятельностью осуществлял прежний менеджмент предприятия», – отметил заместитель генерального директора ОСК по развитию и операционной эффективности Сергей Бондаренко.

    На следующем этапе работ по созданию отечественного МОД в 2026 году планируется приступить к разработке технического проекта, комплекта РКД для основных деталей и узлов и определение предприятия-изготовителя.

    Одновременно продолжится работа по разработке полного комплекта РКД, материальных ведомостей и базовой технологии изготовления. Будет определена оптимальная модель производства отдельных деталей и узлов и закуплено необходимое технологическое оборудование. Изготовление первого малооборотного двигателя для отечественного флота, проведение испытаний и сертификация планируется в 2027-2028 годах.

    Следующие этапы проекта будут реализованы с привлечением технологического партнера, имеющего экспертизу в области передового инжиниринга.

    «Таким технологическим партнером для нас станет Инжиниринговый центр «Кронштадт». У нас достигнуты договоренности, что в рамках проекта по разработке малооборотного двигателя ИЦ «Кронштадт» будет для ОСК надежным партнером в части наиболее сложных узлов МОД. Центр будет разрабатывать конструкторскую документацию, а также производить опытные образцы сложных систем и компонентов для малооборотного двигателя. В июне текущего года мы подписали общее соглашение о партнерстве. В ближайшее время подпишем обязывающий документ», – подчеркнул С.Бондаренко.

    Фото: ОСК


