Реализован первый этап проекта по созданию отечественных малооборотных двигателей

Объединенная судостроительная корпорация завершила первый этап проекта по созданию линейки отечественных судовых малооборотных двигателей (МОД) для крупнотоннажного флота, сформировав специализированное конструкторское бюро и завершив предпроектную проработку.

Как сообщили SeaNews в корпорации, результатом первого этапа работ стало создание в ОСК конструкторского бюро, сотрудники которого обладают необходимыми компетенциями в области дизельного двигателестроения, что позволит в короткие сроки приступить к разработке малооборотного двигателя и подготовить базу для выхода на серийное производство.

Специалистами созданного КБ проведен анализ спецификаций малооборотных двигателей. Определен перечень и состав документации необходимый для дальнейшей разработки. Также определены перечни материалов, необходимых для изготовления деталей МОД, деталей первой очереди – длительного цикла изготовления. Также произведена оценка возможности изготовления на предприятиях ОСК и отечественных машиностроительных предприятиях.

«В рамках реализации первого этапа проекта ОСК был привлечен индустриальный партнер – Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ), совместно с которым в полном объеме был реализован блок работ по предпроектной подготовке. Успешное прохождение первого этапа проекта по созданию отечественного малообортного двигателя позволяет ОСК завершить сотрудничество с КМЗ в этом направлении. В этой связи корпорация выходит из капитала КМЗ и возвращает его прежним собственникам. Сотрудничество ОСК с КМЗ осуществлялось исключительно в рамках заранее согласованного этапа работ по проекту МОД без вмешательства в операционные процессы и обязательства по действующим контрактам. Руководство производственной деятельностью осуществлял прежний менеджмент предприятия», – отметил заместитель генерального директора ОСК по развитию и операционной эффективности Сергей Бондаренко.

На следующем этапе работ по созданию отечественного МОД в 2026 году планируется приступить к разработке технического проекта, комплекта РКД для основных деталей и узлов и определение предприятия-изготовителя.

Одновременно продолжится работа по разработке полного комплекта РКД, материальных ведомостей и базовой технологии изготовления. Будет определена оптимальная модель производства отдельных деталей и узлов и закуплено необходимое технологическое оборудование. Изготовление первого малооборотного двигателя для отечественного флота, проведение испытаний и сертификация планируется в 2027-2028 годах.

Следующие этапы проекта будут реализованы с привлечением технологического партнера, имеющего экспертизу в области передового инжиниринга.

«Таким технологическим партнером для нас станет Инжиниринговый центр «Кронштадт». У нас достигнуты договоренности, что в рамках проекта по разработке малооборотного двигателя ИЦ «Кронштадт» будет для ОСК надежным партнером в части наиболее сложных узлов МОД. Центр будет разрабатывать конструкторскую документацию, а также производить опытные образцы сложных систем и компонентов для малооборотного двигателя. В июне текущего года мы подписали общее соглашение о партнерстве. В ближайшее время подпишем обязывающий документ», – подчеркнул С.Бондаренко.

Фото: ОСК