Новый портовый ледокол для Арктики
05.03.2026

    ОСК приступает к разработке технического проекта портового ледокола ледового класса Icebreaker 7 предназначенного для поддержки судов в акватории портов и на подходных каналах на трассе Северного морского пути, сообщили SeaNews в госкорпорации.

    Архитектурно-конструктивный тип судна – портовый ледокол с усиленным ледовым корпусом с ледокольным форштевнем, с удлиненной надстройкой бака, средним расположением жилой надстройки и машинным отделением в средней части, дизель-электрической энергетической установкой, четырьмя электрическими движительно-рулевыми колонками и открытой грузовой палубой в корме. Ледокол будет обладать высокими ледопроходимостью и маневренностью, что позволит эффективно работать в стесненных условиях портов.Новый портовый ледокол для Арктики

    «Создание нового портового ледокола – это важный шаг в укреплении технологического суверенитета и логистической независимости нашей страны в Арктическом регионе. Проект, разработанный нашими специалистами, станет основой для строительства серии судов, необходимых для устойчивого обеспечения грузопотоков по Севморпути», – подчеркнул заместитель генерального директора ОСК по инжинирингу Борис Богомолов.

    Визуализация: ОСК


