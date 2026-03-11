Информационно-аналитическое агентство
ОСК краболов Сентен
11.03.2026

ОСК передала заказчику новый краболов

    • На производственной площадке Восточной верфи ОСК состоялась церемония подъема флага на краболовном судне «Сентен» проекта 03141, сообщили SeaNews в объединенной судостроительной корпорации.

    Это девятое судно данного проекта, строительство которого велось на верфи. Закладка состоялась 22 июня 2023 года, спущено на воду судно было в сентябре 2025 года. Строительство велось в рамках реализации программы обновления рыбопромыслового флота России «Квоты под киль».

    Судно предназначено для добычи и транспортировки краба в живом и переработанном виде. Установленные на его борту RSW-танки с охлажденной морской водой позволяют транспортировать улов в порт в живом виде. Вместимость грузового трюма составляет 257 куб. м.

    «Сентен» имеет высокую скорость и отличные мореходные качества, необходимые для работы в сложных метеоусловиях бассейнов Охотского и Берингова морей. Ледовый класс позволяет регулярно эксплуатировать судно и в мелкобитом льду толщиной до полуметра.

    Судно передано заказчику для работы в дальневосточном рыбопромысловом регионе. 

    Основные характеристики судна:

    • Длина – 63,27 м;
    • Ширина – 10,6 м;
    • Высота борта (до верхней палубы) – 4,6 м;
    • Валовая вместимость – 1048 тонн;
    • Мощность ГД – 1618 кВт;
    • Cкорость – 14 узлов;
    • Экипаж – 21 человек;
    • Автономность – 45 суток;
    • Установки для хранения и переработки краба;
    • Современное навигационное и промысловое оборудование.

     

    Фото: ОСК


  •  



