ОСК передала заказчику новый краболов

На производственной площадке Восточной верфи ОСК состоялась церемония подъема флага на краболовном судне «Сентен» проекта 03141, сообщили SeaNews в объединенной судостроительной корпорации.

Это девятое судно данного проекта, строительство которого велось на верфи. Закладка состоялась 22 июня 2023 года, спущено на воду судно было в сентябре 2025 года. Строительство велось в рамках реализации программы обновления рыбопромыслового флота России «Квоты под киль».

Судно предназначено для добычи и транспортировки краба в живом и переработанном виде. Установленные на его борту RSW-танки с охлажденной морской водой позволяют транспортировать улов в порт в живом виде. Вместимость грузового трюма составляет 257 куб. м.

«Сентен» имеет высокую скорость и отличные мореходные качества, необходимые для работы в сложных метеоусловиях бассейнов Охотского и Берингова морей. Ледовый класс позволяет регулярно эксплуатировать судно и в мелкобитом льду толщиной до полуметра.

Судно передано заказчику для работы в дальневосточном рыбопромысловом регионе.

Основные характеристики судна:

Длина – 63,27 м;

Ширина – 10,6 м;

Высота борта (до верхней палубы) – 4,6 м;

Валовая вместимость – 1048 тонн;

Мощность ГД – 1618 кВт;

Cкорость – 14 узлов;

Экипаж – 21 человек;

Автономность – 45 суток;

Установки для хранения и переработки краба;

Современное навигационное и промысловое оборудование.

Фото: ОСК