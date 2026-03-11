Информационно-аналитическое агентство
ОСК проектирует арктический контейнеровоз
11.03.2026

    • ОСК проектирует арктический контейнеровозКонструкторский блок ОСК работает над созданием первого в России контейнеровоза-рекордсмена по объемам контейнерной вместимости для работы в арктических широтах Северного морского пути, сообщили SeaNews в госкорпорации.

    На сегодняшний день завершена разработка аванпроекта Заказчиком судна, не имеющего аналогов в мире по совокупности характеристик, является АО «Росатом Арктика», которое планирует использовать судно для транспортировки грузов по Севморпути.

    Вместимость контейнеровоза составляет 4800 TEU, что существенно повышает экономические показатели проекта. Судно проектируется высокого ледового класса Arc7, что позволяет проходить льды толщиной от 1,5 до 1,7 м в зависимости от плотности льда и времени года.

    «Из шести альтернативных вариантов архитектурно-конструктивных решений, отличающихся по компоновке, движительному комплексу и типу расходуемого топлива, по результатам анализа совместно с Заказчиком мы выбрали оптимальный с точки зрения контейнеровместимости, эксплуатационных показателей и экономической эффективности», – отметил заместитель генерального директора ОСК по инжинирингу Борис Богомолов.

    Как отмечают в Росатоме, контейнеровоз спроектирован таким образом, чтобы вписаться в существующую систему ледокольного обеспечения: его ширина (35 метров) совпадает с шириной канала, прокладываемого универсальными атомными ледоколами проекта 22220. Это обеспечит минимальное сопротивление и максимальную безопасность при проводке судов в тяжелых льдах.

    Длина корпуса судна составляет 255 метров, мощность дизель-электрической установки – 46 МВ. Движение обеспечат два гребных электродвигателя мощностью по 15 МВт, работающих на винты фиксированного шага (такая схема, пояснили в Росатоме, гарантирует высокую надежность и точность управления в ледовых условиях).

    В рамках аванпроекта конструкторы ОСК также подготовили цифровую базу для внедрения технологии информационного моделирования на следующих этапах разработки. Технология информационного моделирования, пояснили в ОСК, – это современный подход к проектированию, при котором создается единая цифровая модель судна, объединяющая геометрию, расчетные данные, спецификации оборудования, сведения о материалах и эксплуатационные параметры. Такая модель формируется на ранних этапах проектирования и последовательно развивается на дальнейших стадиях жизненного цикла вплоть до строительства и эксплуатации.

    Визуализация: ОСК


