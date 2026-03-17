Первый электрический речной трамвайчик от Damen

Группа Damen завершила строительство первого полностью электрического речного трамвайчика – модель Waterbus 2907 Electric. Представили новинку на верфи Damen Shiprepair Amsterdam.

Как сообщили SeaNews в компании, строилось судно не под заказ, с финансированием помогло Нидерландское агентство по предпринимательству (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – RVO), выдавшее субсидию на строительство экологически чистых судов. Сейчас Damen ищет покупателя либо арендатора.

Корпус Waterbus 2907 Electric облегчен за счет использования карбона, что компенсирует дополнительный вес аккумуляторов. Судно оборудовано азимутальными колонками, чтобы обеспечивает высокую маневренность в городских условиях.

Интерьер Waterbus 2907 Electric может выполняться в различных вариантах. Так, для Голландии предусмотрена возможность сократить число посадочных мест с тем, чтобы обеспечить пространство для перевозки велосипедов. Если судно будет эксплуатироваться там, где велосипедами пользуются меньше, можно увеличить число сидений для пассажиров, отмечают в компании.

До этого Damen строил гибридные речные трамвайчики (модель hybrid Waterbuses 2907), которые могут быть переоборудованы под чистую электрику.

Фото: Damen