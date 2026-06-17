Китай построит электрические контейнеровозы для Норвегии

Норвежская морская инвестиционная группа Eitzen разместила заказ на строительство двух электрических контейнеровозов.

Как сообщает Splash, контракт заключен между дочерней компанией Eitzen Zen и китайской верфью Zhejiang Dongpeng Shipbuilding & Repairing Co.

Вместимость судов составит 900 TEU, работать они будут на сервисе между Осло, Гамбургом и Гетеборгом. Первое судно должно сойти со стапеля через два года, второе – еще через 3 месяца.

Контейнеровозы будут оборудованы электрическими батареями, вырабатывающими более 100 МВт/час, что должно обеспечить от 500 до 600 морских миль автономного плавания.

Строительство судов – часть амбициозного плана по созданию целой экосистемы, включающей помимо электросудов инфраструктуру для их зарядки и программное обеспечение с прицелом, в перспективе, на автономное судоходство.

По информации The Maritime Executive, в июне прошлого года проект получил финансирование от норвежского государственного энергетического агентства Enova, выделившего 200 млн норвежских крон (порядка 21 млн долларов) в рамках программы поддержки проектов, направленных на развитие судоходства с нулевыми выбросами.

Enova также выделила 20,6 млн крое (около 2,2 млн долларов) на создание зарядных установок для электросудов в порту Осло.

Фото: seetaoe