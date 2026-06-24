Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первые из 13 13-тысячников
24.06.2026

Первые из 13 13-тысячников

    • Первые из 13 13-тысячниковPacific International Lines (PIL) провел церемонию имянаречения сразу двух контейнеровозов вместимостью 13 тыс. TEU. Суда, построенные на верфи Hudong-Zhonghua в Шанхае, получили названия «Kota Elok» и «Kota Elan».

    Как рассказали SeaNews в компании, «Kota Elok» переводится с малайского как «прекрасный город», имя отражает элегантность самого судна и красоту портов, которые оно будет соединять. «Elan» в «Kota Elan» – это производное от «élan», что означает динамизм, жизненную силу, устремленность вперед и символизирует роль судна в обеспечении глобальных товаропоток.

    Первые из 13 13-тысячников«Kota Elok» и «Kota Elan» – первые в серии из тринадцати 13-тысячников. строящихся в рамках программы обновления флота PIL. Суда серии оснащены двухтопливными двигателями, способными работать на СПГ. Они имеют оптимизированную форму корпуса, оборудованы энергоэффективными системами. на них внедрены цифровые технологии, в том числе реализованы механизмы искусственного интеллекта и интернета вещей.

    Первые два судна, «Kota Elok» и «Kota Elan», встанут на сервис между портами Азии и Южной Америки.

    Фото: PIL


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.06.2026
    Портфель заказов VLCC достиг 30% действующего флота
    В контейнерном сегменте доля портфеля заказов на новые суда еще выше.
    Контейнеровозыпортфель заказовСудостроениетанкеры
    0
    18.06.2026
    Второй СПГ-танкер серии для «Совкомфлота»
    Состоялась церемония имянаречения арктического газовоза «Константин Посьет».
    ИмянаречениеНовостройСовкомфлотСПГ-танкер
    0
    09.02.2026
    Чуть меньше самых больших
    Maersk разместил новый заказ.
    MaerskЗаказКонтейнеровозыСудостроение
    0
    17.06.2026
    Китай построит электрические контейнеровозы для Норвегии
    Вместимость судов составит 900 TEU, работать они будут на сервисе между Осло, Гамбургом и Гетеборгом.
    EitzenИнновацииКонтейнеровозыэлектросуда
    0
    02.02.2026
    MSC заказали среднетоннажные суда
    До этого линия в основном размещала заказы на суда вместимостью от 10 тыс. и выше.
    MSCЗаказКонтейнеровозыпортфель заказов
    0
    22.06.2026
    Самый большой проект по перестройке балкера в контейнеровоз
    Потребовалось полгода, чтобы балкер типоразмера Kamsarmax дедвейтом 80 тыс. тонн стал контейнеровозом вместимостью 3,6 тыс. TEU.
    балкерыконверсияКонтейнеровозыСудостроение
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.06.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае 2026 уменьшился на 14,6%
    24.06.2026 Первая тестовая ж/д перевозка с использованием навигационной пломбы из Владивостока в Минск
    24.06.2026 Первые из 13 13-тысячников
    23.06.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае 2026 в деталях
    23.06.2026 Контейнерные порты Турции, 5 месяцев 2026
    19.06.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в мае 2026 вырос на 2,2%
    Госрегулирование Показать всё
    23.06.2026 Утверждены стандарты электронной речной навигации
    22.06.2026 О переподчинение центров электронного декларирования
    16.06.2026 Пункты пропуска на казахско-китайской границе 19 июня работать не будут
    16.06.2026 Электронная накладная на речке
    15.06.2026 Расширены границы морского порта Корсаков
    15.06.2026 Изменения в систему регистрации судов
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •