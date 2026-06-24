Первые из 13 13-тысячников

Pacific International Lines (PIL) провел церемонию имянаречения сразу двух контейнеровозов вместимостью 13 тыс. TEU. Суда, построенные на верфи Hudong-Zhonghua в Шанхае, получили названия «Kota Elok» и «Kota Elan».

Как рассказали SeaNews в компании, «Kota Elok» переводится с малайского как «прекрасный город», имя отражает элегантность самого судна и красоту портов, которые оно будет соединять. «Elan» в «Kota Elan» – это производное от «élan», что означает динамизм, жизненную силу, устремленность вперед и символизирует роль судна в обеспечении глобальных товаропоток.

«Kota Elok» и «Kota Elan» – первые в серии из тринадцати 13-тысячников. строящихся в рамках программы обновления флота PIL. Суда серии оснащены двухтопливными двигателями, способными работать на СПГ. Они имеют оптимизированную форму корпуса, оборудованы энергоэффективными системами. на них внедрены цифровые технологии, в том числе реализованы механизмы искусственного интеллекта и интернета вещей.

Первые два судна, «Kota Elok» и «Kota Elan», встанут на сервис между портами Азии и Южной Америки.

Фото: PIL