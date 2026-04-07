Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
COSCO размещает крупный заказ
07.04.2026

    • Группа COSCO находится на заключительной стадии переговоров по новому крупному контракта на строительство контейнеровозов на сжиженном природном газе, сообщат Splash24/7 со ссылкой на брокеров.

    Как утверждают источники издания, переговоры ведутся с верфью Hudong-Zhonghua Shipbuilding, входящей в структуру CSSC.

    Речь может идти о серии, включающей до 12 судов вместимостью 14 тыс. TEU стоимостью порядка 170-190 млн долларов каждый, соответственно, общая сумма контракта может составлять приблизительно 2-2,3 млрд долларов. Источники предполагают, что новострои могут пополнить флот OOCL.

    С учетом OOCL, COSCO на сегодня располагает четвертым по вместимости контейнерным флотом в мире, состоящим из примерно 555 судов суммарной вместимостью 3,6 млн TEU. Если новая сделка подтвердится, в портфеле заказов группы будет более 120 судов суммарной вместимостью свыше 1,4 мл TEU.

    Фото: Shipspotting / Geir Vinnes


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    19.02.2026
    CMA CGM заказывает суда в Индии
    И развивает сотрудничество в морской сфере
    CMA CGMЗаказИндияСотрудничество
    0
    09.02.2026
    Чуть меньше самых больших
    Maersk разместил новый заказ.
    MaerskЗаказКонтейнеровозыСудостроение
    0
    04.03.2026
    UECC заказал суда на биометане
    Для работы на европейских маршрутах
    UECCГибридный двигательЗаказРо-ро
    0
    16.01.2026
    COSCO заказывает контейнеробалкеры
    Или балкероконтейнеровозы
    COSCOбалкерыКонтейнеровозыСудостроение
    0
    27.03.2026
    Роторные паруса с китайским акцентом
    Финская Norsepower подписала соглашение с COSCO Shipping Heavy Industry Equipment о сотрудничестве в сфере проектирования, производства, продаж и установки роторных парусов.
    COSCONorsepowerроторные парусаСоглашение
    0
    02.02.2026
    MSC заказали среднетоннажные суда
    До этого линия в основном размещала заказы на суда вместимостью от 10 тыс. и выше.
    MSCЗаказКонтейнеровозыпортфель заказов
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    07.04.2026 COSCO размещает крупный заказ
    06.04.2026 FESCO меняет терминал судозахода в Калининграде
    06.04.2026 ФГК подписала соглашение с «ЕВРОПАК»
    06.04.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 14, 2026
    03.04.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 14, 2026
    02.04.2026 Прямой жд сервис из Китая в Санкт-Петербург
    Госрегулирование Показать всё
    06.04.2026 Совещание экспертов Совета руководителей таможенных служб СНГ
    03.04.2026 Назначен замруководителя ФТС
    02.04.2026 Назначен начальник Приволжского таможенного управления
    01.04.2026 Стратегия цифровизации от IMO
    01.04.2026 Беспилотники на СМП и в Арктической зоне
    24.03.2026 Назначен министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •