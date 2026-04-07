COSCO размещает крупный заказ

Группа COSCO находится на заключительной стадии переговоров по новому крупному контракта на строительство контейнеровозов на сжиженном природном газе, сообщат Splash24/7 со ссылкой на брокеров.

Как утверждают источники издания, переговоры ведутся с верфью Hudong-Zhonghua Shipbuilding, входящей в структуру CSSC.

Речь может идти о серии, включающей до 12 судов вместимостью 14 тыс. TEU стоимостью порядка 170-190 млн долларов каждый, соответственно, общая сумма контракта может составлять приблизительно 2-2,3 млрд долларов. Источники предполагают, что новострои могут пополнить флот OOCL.

С учетом OOCL, COSCO на сегодня располагает четвертым по вместимости контейнерным флотом в мире, состоящим из примерно 555 судов суммарной вместимостью 3,6 млн TEU. Если новая сделка подтвердится, в портфеле заказов группы будет более 120 судов суммарной вместимостью свыше 1,4 мл TEU.

