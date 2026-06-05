Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
“K” Line построит автомобилевозы на СПГ
05.06.2026

“K” Line построит автомобилевозы на СПГ

    • Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (“K” Line) заключила контракт на строительство четырех автомобилевозов вместимостью 1380 автомобилей на верфи China Merchants Jinling Shipyard (Nanjing) Co., Ltd.

    Как сообщили SeaNews в компании, оператором судов будет дочерняя компания “K” Line, работающая на европейском рынке, – KESS. Соответственно, задействованы они будут на внутриевропейских short sea перевозках.

    Суда оборудованы сдвоенными кормовыми рампами грузоподъемностью 60 тонн, что расширит возможности KESS по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов в дополнение к легковым автомобилям.

    На них будут установлены двухтопливные двигатели, работающие на СПГ, что позволит снизить выбросы углекислого газа на 25-30% и оксидов серы почти на 100%. Помимо СПГ, компания рассматривает возможность использования в качестве судового топлива биометана.

    Основные технические характеристики судов:

    • Длина – 129,95 м,
    • Ширина – 20,5 м,
    • Вместимость – 1380 автомобилей,
    • Ледовый класс 1A.

    Фото: wikipaedia


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    09.02.2026
    Чуть меньше самых больших
    Maersk разместил новый заказ.
    MaerskЗаказКонтейнеровозыСудостроение
    0
    07.04.2026
    COSCO размещает крупный заказ
    На серию контейнеровозов предположительно для OOCL
    COSCOOOCLЗаказКонтейнеровозы
    0
    25.03.2026
    Первое в Японии автономное ро-ро судно
    Молоковоз ))
    K LineАвтономное судноРо-роЯпония
    0
    04.03.2026
    UECC заказал суда на биометане
    Для работы на европейских маршрутах
    UECCГибридный двигательЗаказРо-ро
    0
    02.04.2026
    С СПГ на биометан
    Переводит суда “K” Line
    K LineАльтернативное топливоБиометан
    0
    02.02.2026
    MSC заказали среднетоннажные суда
    До этого линия в основном размещала заказы на суда вместимостью от 10 тыс. и выше.
    MSCЗаказКонтейнеровозыпортфель заказов
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    05.06.2026 Сухопутье и Средиземье
    05.06.2026 FESCO расширяет сотрудничество с Калининградской областью
    05.06.2026 MSC покупает актив на Украине
    05.06.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в апреле 2026 снизился на 59,9%
    04.06.2026 Пилотный судозаход NewNew Shipping Line в Мурманск
    04.06.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в апреле 2026 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    04.06.2026 Структуре НОВАТЭКа разрешено приобрести 10% в Арктик СПГ 2
    02.06.2026 Ужесточается контроль за иностранными перевозчиками
    02.06.2026 Определены случаи, когда допускается оформление бумажных экспедиторских документов
    01.06.2026 Запрет на экспорт авиационного керосина
    01.06.2026 Продлен упрощенный ввоз товаров из ЕАЭС
    01.06.2026 Система подтверждения ожидания поставки товаров в действии
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •