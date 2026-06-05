“K” Line построит автомобилевозы на СПГ

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (“K” Line) заключила контракт на строительство четырех автомобилевозов вместимостью 1380 автомобилей на верфи China Merchants Jinling Shipyard (Nanjing) Co., Ltd.

Как сообщили SeaNews в компании, оператором судов будет дочерняя компания “K” Line, работающая на европейском рынке, – KESS. Соответственно, задействованы они будут на внутриевропейских short sea перевозках.

Суда оборудованы сдвоенными кормовыми рампами грузоподъемностью 60 тонн, что расширит возможности KESS по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов в дополнение к легковым автомобилям.

На них будут установлены двухтопливные двигатели, работающие на СПГ, что позволит снизить выбросы углекислого газа на 25-30% и оксидов серы почти на 100%. Помимо СПГ, компания рассматривает возможность использования в качестве судового топлива биометана.

Основные технические характеристики судов:

Длина – 129,95 м,

Ширина – 20,5 м,

Вместимость – 1380 автомобилей,

Ледовый класс 1A.

Фото: wikipaedia