Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
02.04.2026

С СПГ на биометан

    • Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (“K” Line) подписала соглашение о поставках на долгосрочной основе углеродно-нейтрального био-СПГ – сжиженного биометана, сообщили SeaNews в компании.

    “K” Line уже начала использовать биометан в качестве топлива на своих автомобилевозах, оснащенных двигателями, работающими на сжиженном природном газе.

    В “K” Line утверждают, что альтернативное топливо, изготовленное из навоза, пищевых и иных органических отходов, в течение всего жизненного цикла от производства до использования в качестве бункера дает меньше атмосферных выбросов, чем традиционные виды топлива, при этом его можно использовать в существующих двигателях на СПГ без каких-либо подработок.

    Компания рассчитывает за счет использования биометана сократить объем выбросов парниковых газов примерно на 60,8 тыс. тонн в год.

    Фото: “K” Line


    • Добавить комментарий

  •  



  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •