В порту Гетеборг построят завод по сжижению биогаза

В порту Гетеборг началось строительство завода по сжижению биогаза, сообщили SeaNews в администрации порта. Проект реализует компания Nordion Energi.

Завершить строительство планируется в начале 2027 года, запустить завод – до конца 2027 года. После выхода на полную мощность завод сможет производить порядка 50 тонн сжиженного биогаза в год.

Среди потенциальных клиентов – в том числе судоходные компании. Некоторые из морских перевозчиков, чьи суда заходят в Гетеборг, уже используют биогаз в качестве бункерного топлива. В администрации порта рассчитывают, что часть продукции будет поставляться им.

Кроме того, сжиженный биогаз может отгружаться на экспорт, и не только для судоходной отрасли, но и для других сегментов экономики, считают в порту.

И, конечно, традиционный аргумент – зеленая повестка и переход на возобновляемые энергоносители с низким уровнем выбросов.

