Первый в мире двигатель на водороде для крупнотоннажных судов

    • Первый в мире большой морской низкооборотный двухтактный двигатель на водороде будет установлен на судне MOL. Проект по созданию такого двигателя реализуют Japan Engine Corporation (J‑ENG) и Kawasaki Heavy Industries в сотрудничестве с MOL, MOL Drybulk, верфью Onomichi Dockyard и классификационным обществом ClassNK.

    Проекты по использованию на судах двигателей на водородном топливе разрабатываются в последние годы и в Японии, и в других странах мира, отмечают в MOL, однако в большинстве случаев речь идет о маломощных двигателях на сжатом водороде для небольших судов – прибрежного плавания, буксиров или экскурсионных.

    В противовес этому двигатель 6UEC35LSGH, разработанный J‑ENG, работает на сжиженном водороде и предназначен для установки на крупнотоннажные океанские торговые суда.

    В настоящее время двигатель проходит испытания, в рамках которых показал коэффициент совместного сжигания 95% при 100-процентной нагрузке.

    Первый в мире двигатель на водороде для крупнотоннажных судовПосле окончательного завершения всех испытаний 6UEC35LSGH планируется к установке в качестве главного двигателя на многоцелевое судно дедвейтом 17,5 тыс. тонн, проект которого разрабатывает Onomichi и заказчиком которого выступает MOL. Также на судно будет установлена система подачи водорода в двигатель, спроектированная и построенная Kawasaki Heavy Industries.

    Поставка двигателя планируется в январе 2027 года, в 2028 году MOL рассчитывает совместно MOL Drybulk начать демонстрационную эксплуатацию судна, которая продлится три года.

    Надзор за проектированием, строительством и эксплуатацией судна, двигателя и системы подачи водорода осуществляет ClassNK.

    Фото: MOL


    Новости по теме
    20.03.2026
    Аммиачный бункеровщик для Сингапура
    Проект прорабатывают Sumitomo Corporation, “K” Line и NYK Line.
    K LineАльтернативное топливоБункеровкаСингапур
    0
    20.02.2026
    Первый контракт по созданию отечественных судовых малооборотных двигателей
    Подписали Центр продуктовой специализации «ОСК-Движение» и Инжиниринговый центр «Кронштадт»
    ДвигательКонтрактОСКСудостроение
    0
    31.03.2026
    MOL будет переоборудовать суда в плавучие дата-центры
    Вместе с Hitachi
    HitachiITMOLДата-центр
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    31.03.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 13, 2026
    31.03.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2026 снизился на 77,7%
    30.03.2026 2 000 тонн агропродукции из Новосибирска в Тяньцзинь
    30.03.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2026 в деталях
    30.03.2026 ONE покупает долю в терминалах
    30.03.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 13, 2026
    Госрегулирование Показать всё
    24.03.2026 Назначен министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК
    23.03.2026 О.Белозёров переназначен на должность главы РЖД
    17.03.2026 Назначен начальник Пулковской таможни
    16.03.2026 Назначения в ФТС
    13.03.2026 Когда будет нужна бумажная накладная
    12.03.2026 О знаках различия для речников
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
