Первый в мире двигатель на водороде для крупнотоннажных судов

Первый в мире большой морской низкооборотный двухтактный двигатель на водороде будет установлен на судне MOL. Проект по созданию такого двигателя реализуют Japan Engine Corporation (J‑ENG) и Kawasaki Heavy Industries в сотрудничестве с MOL, MOL Drybulk, верфью Onomichi Dockyard и классификационным обществом ClassNK.

Проекты по использованию на судах двигателей на водородном топливе разрабатываются в последние годы и в Японии, и в других странах мира, отмечают в MOL, однако в большинстве случаев речь идет о маломощных двигателях на сжатом водороде для небольших судов – прибрежного плавания, буксиров или экскурсионных.

В противовес этому двигатель 6UEC35LSGH, разработанный J‑ENG, работает на сжиженном водороде и предназначен для установки на крупнотоннажные океанские торговые суда.

В настоящее время двигатель проходит испытания, в рамках которых показал коэффициент совместного сжигания 95% при 100-процентной нагрузке.

После окончательного завершения всех испытаний 6UEC35LSGH планируется к установке в качестве главного двигателя на многоцелевое судно дедвейтом 17,5 тыс. тонн, проект которого разрабатывает Onomichi и заказчиком которого выступает MOL. Также на судно будет установлена система подачи водорода в двигатель, спроектированная и построенная Kawasaki Heavy Industries.

Поставка двигателя планируется в январе 2027 года, в 2028 году MOL рассчитывает совместно MOL Drybulk начать демонстрационную эксплуатацию судна, которая продлится три года.

Надзор за проектированием, строительством и эксплуатацией судна, двигателя и системы подачи водорода осуществляет ClassNK.

