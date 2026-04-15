Трансграничный водородный грузовой коридор между Россией и Китаем
15.04.2026

    • Холдинг «РТ-Развитие бизнеса» (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках бизнес-миссии российских компаний подписал с консорциумом китайских инвесторов меморандум о реализации первого трансграничного водородного коридора между Россией и Китаем. Документ был подписан по итогам встреч с китайскими партнерами, посвященных сотрудничеству в сфере развития водородных технологий.  

    Как сообщают в Госкорпорации, проект предполагает создание локализованных производств водорода и сети заправочной инфраструктуры вдоль магистральных трасс, что позволит обеспечить движение грузового автотранспорта на водороде между двумя странами. 

    Подписанный меморандум закрепляет ключевые принципы сотрудничества и дорожную карту проекта. Соглашение также предусматривает возможность создания совместного российско-китайского международного инвестфонда, который будет финансировать масштабирование данного проекта вглубь обеих стран. 

    «Российско-китайский проект водородного транспортного коридора направлен на создание высокотехнологичной отрасли водородной логистики на Дальнем Востоке России. Это позволит серийно выпускать водородные грузовые тягачи с нулевым уровнем выбросов, большим запасом хода, быстрой заправкой и отличными пусковыми характеристиками в холодную погоду, которые идеально подходят для сурового климата и потребностей в дальних трансграничных перевозках на Дальнем Востоке. Перевод части автомобильного грузопотока на такие машины сделает перевозки дешевле и резко повысит их экологичность. Мы рады принять участие в российской части проекта, привлекая ведущие инжиниринговые компетенции и объединяя усилия государства, бизнеса и финансовых институтов», — отметили в Ростехе. 

    В рамках реализации проекта также планируется производство водорода из природного газа, что будет способствовать развитию технологий производства голубого водорода. Проект соответствует водородной и транспортной стратегиям России, а также придаст новый импульс развитию чистой энергетической транспортной системы в Дальневосточном регионе. 

    По информации Ростеха, на 2026 год в КНР запущено уже более пяти водородных транспортных коридоров, включая один международный трансконтинентальный логистический хаб. Эти проекты обслуживают 1000+ водородных тяжелых транспортных средств, активно масштабируется инфраструктура. В 2026 году в ходе сессии Всекитайского собрания народных представителей КНР развитие водородных промышленных кластеров и коридоров было включено в основные тезисы стратегии развития энергетики страны до 2030 года.

    Фото: Ростех


