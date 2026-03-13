Реконструкция МАПП Забайкальск начнется в апреле
13.03.2026

Когда будет нужна бумажная накладная

    • С 1 сентября 2026 года цифровой формат отчетности станет обязательным для всех участников грузоперевозок. Однако в некоторых ситуациях потребуется использование документов на бумажном носителе.

    Минтрансом России разработан проект приказа Об определении случаев, при которых транспортная накладная, заказ и заявка, предусмотренные частями 1 и 5 статьи 8 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», оформляются на бумажном носителе.

    К таким случаям относятся:

    • оказание перевозочных услуг, когда клиентом выступает иностранное физическое или юридическое лицо;
    • каботажные перевозки, осуществляемые иностранными представителями, зарегистрированными на территории одной из стран ЕАЭС;
    • ситуации, не связанныес предпринимательством, т.е. когда груз доставляется для личных, семейных или домашних нужд и клиентом является физическое лицо.

    Как отмечается в сообщении Минтранса, четко обозначенные исключения снижают риски и споры, дают участникам рынка понятные правила и обеспечивают плавный и безопасный переход к цифровым форматам, без сбоев в работе и лишних издержек.

    Проект приказа Об определении случаев, при которых транспортная накладная, заказ и заявка, предусмотренные частями 1 и 5 статьи 8 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», оформляются на бумажном носителе

    Фото: ФТС


