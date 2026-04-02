Назначения в Группе FESCO

Исполнительным директором «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (ФИТ) назначен Алексей Кравченко, сообщили SeaNews в Транспортной группе FESCO.

В новой должности он будет отвечать за развитие контейнерного бизнеса FESCO, формирование и продвижение транспортно-логистических продуктов, стратегическое планирование, повышение качества клиентского обслуживания и организации процессов, а также развитие сервисов и географии перевозок Группы.

А.Кравченко работает в транспортно-логистической отрасли почти 20 лет. Профессиональную карьеру он начал в российском подразделении MSC, где развивал импортные перевозки. В дальнейшем занимал должности по руководству коммерческой работой в компаниях Silmar и GEFCO, отвечая за расширение продаж, работу с клиентами и стратегические направления бизнеса.

В FESCO А.Кравченко пришел в 2020 году на позицию директора по ключевым клиентам Группы. До настоящего назначения он занимал должность коммерческого директора ФИТ.

А.Кравченко окончил Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова по специальности «Международный транспортный менеджмент».

