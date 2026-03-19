FESCO договорились с Neptune Logistics

Транспортная группа FESCO и китайская логистическая компания Neptune Logistics в ходе выставки «ТрансРоссия» заключили соглашение о сотрудничестве при организации контейнерных перевозок между Китаем и Россией через сухопутные погранпереходы.

Как сообщили SeaNews в FESCO, документ подписали директор по управлению цепями поставок «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (ФИТ, входит в FESCO) Алексей Руссол и генеральный директор ООО «Нептун Логистикс Рус» Егор Брагинец.

С помощью имеющихся активов и компетенций компании планируют сформировать совместные конкурентоспособные транспортные продукты. Договоренности предусматривают сотрудничество сторон в сфере импортных и экспортных железнодорожных грузоперевозок между государствами, а также транзитных маршрутов через территории третьих стран.

«В изменчивой современной обстановке крайне важно иметь сильных партнеров с широкой сетью маршрутов. Сотрудничество с Neptune Logistics поможет нам повысить надежность перевозок через сухопутные погранпереходы и сохранить в текущих условиях стабильность качества сервиса и сроков доставки для наших клиентов», — сказал А.Руссол.

