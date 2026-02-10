Информационно-аналитическое агентство
Железнодорожные контейнеры, январь 2026
10.02.2026

Железнодорожные контейнеры, январь 2026

    • Перевозки контейнеров по сети железных дорог России по итогам января 2026 года составили 634,4,4 тыс. TEU, на 7% меньше показателя первого месяца 2025 года.

    В том числе во внутреннем сообщении было отправлено 238,4 тыс. TEU – на 6,1% меньше, чем годом ранее, в экспортном – 150,6 тыс. TEU (+0,7%).

    Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения составило 445,6 тыс. TEU – на 9,1% меньше, чем в январе 2025 года. Груженый экспорт вырос на 3,7% до 145,1 тыс. TEU.

    В тоннах объем перевозок контейнерных грузов составил 6,6 млн тонн, на 7,5% меньше, чем годом ранее.

    По данным РЖД, наиболее существенно выросли перевозки в контейнерах соли – в 1,6 раза до 0,75 тыс. TEU, цветной руды и серного сырья – на 40,6% до 3,6 тыс. TEU, а также нефти и нефтепродуктов (+19,8% до 8,1 тыс. TEU).

    Положительная динамика отмечена также в перевозках химикатов и соды (+1,9% до 73,3 тыс. TEU), промышленных товаров (+8,5% до 43 тыс. TEU), бумаги (+1,2% до 35,5 тыс. TEU), зерна (+2% до 16,8%), цветных металлов (+6,7% до 14,6 тыс. TEU), остальных и продовольственных товаров (+14,9% до 26,2 тыс. TEU).

    По остальным грузам наблюдается отрицательная динамика.

    Наиболее существенно сократились объемы контейнерных перевозок строительных грузов – на 46,4% до 8,7 тыс. TEU, продуктов перемола – 35,2% до 2,3 тыс. TEU, лесных грузов – на 23,9% до 32,3 тыс. TEU, автомобилей и комплектующих – на 23,5% до 32,3 тыс. TEU, сахара – на 21,2% до 0,3 тыс. TEU.

    Перевозки метизов сократились на 13,5% до 34,6 тыс. TEU, машин, станков и двигателей – на 20% до 26,6 тыс. TEU, химических и минеральных удобрений – на 20,3% до 35 тыс. TEU, черных металлов – на 7,3% до 18 тыс. TEU, рыбы – на 11,5% до 1,9 тыс. TEU, мяса и масла животного – на 13% до 1,6 тыс. TEU, картофеля, овощей и фруктов – на 7,1% до 0,85 тыс. TEU, остальных и сборных грузов – на 4,4% до 17,1 тыс. TEU.

    Фото: РЖД


