Экспортные перевозки удобрений по жд, январь 2026

Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам января 2026 года увеличились на 0,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, их объем составил более 4 млн тонн.

БОльшая часть экспортных удобрений была перевезена в направлении портов – 3,4 млн тонн, на 3% больше, чем годом ранее. В том числе в направлении портов Северо-Запада было отправлено более 3 млн тонн (+3,6%), Юга – 373 тыс. тонн (-1,4%), Дальнего Востока – 13 тыс. тонн (+4,9%).

Через погранпереходы на экспорт было перевезено 628 тыс. тонн.

Во внутрироссийском сообщении отправлено 2,8 млн тонн химических и минеральных удобрений, на 10,2% больше, чем годом ранее.

Всего в январе 2026 года на сети железных дорог было погружено 6,8 млн тонн химических и минеральных удобрений – на 4,2% больше, чем за январь 2025 года.

В вагонах было перевезено 6,4 млн тонн, в контейнерах – 365 тыс. тонн (13,8 тыс. TEU, +5,1%).

Больше всего удобрений было отгружено из Пермского края (1,8 млн тонн, +8,7%), Мурманской области (1,3 млн тонн, +2,4%) и Вологодской области (764 тыс. тонн, +5%).

Фото: РЖД