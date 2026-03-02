Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в декабре 2025 в деталях
02.03.2026

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2026 снизился на 5,2%

    • В январе 2026 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 5,2% относительно показателя января прошлого года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2026 снизился на 5,2%

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно имеющимся официальным данным, импорт сократился на 2,7%, экспорт – на 12,8%. В каботаже было перевалено на 3,9% больше, чем годом ранее. Транзит уменьшился на 89,5%.

    Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в январе 2026 года соответствовала 47,3%.

    Груженых контейнеров было обработано на 3,8% меньше, чем в январе 2025 года. Из общего объема груженых 4% приходилось на рефконтейнеры, 96% – на сухие.

    60,4% груженых контейнеров прошло в импорте, 22,8% – в экспорте, 16,7% – в каботаже и 0,2% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров сократилась на 10,6%.

    В январе 2026 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 63,8%, Восточный обработал 22%, на Корсаков приходилось 5,8%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    19.01.2026
    Все порты Финляндии, 11 месяцев 2025
    Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам 11 месяцев 2025 года составил 1,3 млн TEU.
    Только для подписчиков
    2025КонтейнерооборотФинляндия
    0
    28.01.2026
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в декабре 2025: выросла перевалка руды
    Экспорт вырос на 13,6%.
    2025Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    29.01.2026
    Фрахтовый рынок Черного моря, 5 неделя, 2026
    Ставки повысились на отдельные направления.
    Только для подписчиков
    2026Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    19.02.2026
    Гамбург вырос на контейнерах: итоги 2025
    Плюс 2,6% по грузообороту, плюс 7,3% по контейнерам
    2025ГамбургГрузооборотКонтейнерооборот
    0
    05.02.2026
    Грузооборот морских портов Китая в январе-ноябре 2025
    Вырос на 3,7%
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотКитайПорты
    0
    26.02.2026
    Грузооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2026 в деталях
    Снизился на 26,8%
    Только для подписчиков
    2026Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    02.03.2026 Возобновлен контейнерный сервис между Ростовом и Иркутском
    02.03.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2026
    02.03.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2026 снизился на 5,2%
    27.02.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 9, 2026
    27.02.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2026 в деталях
    27.02.2026 Top-25 контейнерных линий на 1 января 2026 года
    Госрегулирование Показать всё
    27.02.2026 Расширены границы морского порта Анадырь
    24.02.2026 С 1 марта 2026 года на базе «ГосЛога» начнет работу Реестр экспедиторов
    24.02.2026 ФТС России и Таможенная администрация Ирана договорились о упрощении таможенных процедур
    20.02.2026 Утверждено положение о национальной цифровой транспортно-логистической платформе «ГосЛог»
    18.02.2026 Субсидии на скоростные пассажирские перевозки
    11.02.2026 Обязательные навигационные пломбы в действии
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •