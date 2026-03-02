Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2026 снизился на 5,2%

В январе 2026 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 5,2% относительно показателя января прошлого года.

Согласно имеющимся официальным данным, импорт сократился на 2,7%, экспорт – на 12,8%. В каботаже было перевалено на 3,9% больше, чем годом ранее. Транзит уменьшился на 89,5%.

Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в январе 2026 года соответствовала 47,3%.

Груженых контейнеров было обработано на 3,8% меньше, чем в январе 2025 года. Из общего объема груженых 4% приходилось на рефконтейнеры, 96% – на сухие.

60,4% груженых контейнеров прошло в импорте, 22,8% – в экспорте, 16,7% – в каботаже и 0,2% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров сократилась на 10,6%.

В январе 2026 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 63,8%, Восточный обработал 22%, на Корсаков приходилось 5,8%.

