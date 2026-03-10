Информационно-аналитическое агентство
Железнодорожные контейнеры, 2 месяца 2026
10.03.2026

Железнодорожные контейнеры, 2 месяца 2026

    • Перевозки контейнеров по сети железных дорог России по итогам первых двух месяцев 2026 года составили 1 млн 224 тыс. TEU, на 4,9% меньше соответствующего показателя 2025 года.

    В том числе во внутреннем сообщении было отправлено 460,8 тыс. TEU – на 6,7% меньше, чем годом ранее.

    Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 874,3 тыс. TEU – на 5,2% меньше, чем годом ранее, в том числе на экспорт – 277,6 тыс. TEU (+1,4%).

    В тоннах объем перевозок контейнерных грузов составил 12,8 млн тонн, на 4,6% меньше, чем в январе-феврале 2025 года.

    По данным РЖД, наиболее существенно выросли перевозки в контейнерах цветной руды и серного сырья – на 29,4% до 5,8 тыс. TEU, нефтяных грузов (+18,8% до 15,4 тыс. TEU) и промышленных товаров (+16,3% до 86,2 тыс. TEU).

    Положительная динамика отмечена также в перевозках цветных металлов (+11,6% до 29,3 тыс. TEU), химикатов и соды (+2,6% до 139,5 тыс. TEU), черных металлов (+2,8% до 36,1 тыс. TEU), бумаги (+0,3% до 62,9 тыс. TEU), зерна (+2,1% до 32 тыс. TEU), картофеля, овощей и фруктов (+8,6% до 1,9 тыс. TEU) и остальных продовольственных товаров (+3,7%).

    По остальным грузам наблюдается отрицательная динамика.

    Наиболее существенно сократились объемы контейнерных перевозок строительных грузов – на 36,7% до 19,6 тыс. TEU, продуктов перемола – на 31,1% до 5,1 тыс. TEU, рыбы – на 24,8% до 3,9 тыс. TEU, лесных грузов – на 24,2% до 69,1 тыс. TEU.

    Перевозки автомобилей и комплектующих сократились на 17% до 55,5 тыс. TEU, химических и минеральных удобрений – на 12,3% до 69,3 тыс. TEU, метизов – на 4,3% до 71,8 тыс. TEU, метизов – на 5,5% до 421,4 тыс. TEU, машин, станков и двигателей – на 11,8% до 55,5 тыс. TEU, мяса и масла животных – на 6,9% до 3,6 тыс. TEU, остальных и сборных грузов – на 5,9% до 32,7 тыс. TEU.

    В феврале во всех видах сообщения, по подсчетам SeaNews, было перевезено 609,6 тыс. TEU, в том числе во внутреннем сообщении – 222,4 тыс. TEU. Объем перевозок груженых контейнеров составил в феврале порядка 428,7 тыс. TEU.

    Фото: РЖД


