Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 7, 2026

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая относительно прошлой недели не изменились.

Так, на 7 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов в объеме 4,5 тыс. тонн из порта Владивосток в направлении северных портов Китая увеличились находятся в диапазоне 24-26 за тонну.

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов в объеме 4,5 тыс. тонн из порта Владивосток в направлении южных портов Китая остаются на уровне 45-46 долларов за тонну.

Напоминаем, что приводимые ставки являются среднерыночными. Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

Фото: ВМТП