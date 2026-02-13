Информационно-аналитическое агентство
Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 7, 2026
13.02.2026

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 7, 2026

    • Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая относительно прошлой недели не изменились.

    Так, на 7 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов в объеме 4,5 тыс. тонн из порта Владивосток в направлении северных портов Китая увеличились находятся в диапазоне 24-26 за тонну.

    Фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов в объеме 4,5 тыс. тонн из порта Владивосток в направлении южных портов Китая остаются на уровне 45-46 долларов за тонну.

    Напоминаем, что приводимые ставки являются среднерыночными. Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

    Фото: ВМТП


