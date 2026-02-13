Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 7, 2026
13.02.2026

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 7, 2026

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.01.2026
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 2, 2026
    Ставки растут.
    Только для подписчиков
    2026индекс Drewry WCI
    0
    06.02.2026
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 6, 2026
    Разнонаправленная динамика ставок.
    Только для подписчиков
    2026Дальний ВостокзерновыеФрахтовые ставки
    0
    02.02.2026
    Грузы РЖД, январь 2026: снижение на 4%
    По отдельным грузам наметился рост.
    2026ПогрузкаРЖД
    0
    19.01.2026
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 3, 2026
    Ставки снова подросли.
    Только для подписчиков
    2026контейнерные фрахтовые индексыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    05.02.2026
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 6 неделя 2026
    На 6 неделе 2026 года в Санкт-Петербурге, по данным Oil Monster, на 4 февраля […]
    Только для подписчиков
    2026Бункерное топливороссийский рынокЦены
    0
    16.01.2026
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 3, 2026
    Ставки понизились.
    Только для подписчиков
    2026индекс Drewry WCI
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    13.02.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 7, 2026
    11.02.2026 Все порты Финляндии, итоги 2025
    11.02.2026 Оборот мировых контейнерных линий, итоги 2025
    10.02.2026 Железнодорожные контейнеры, январь 2026
    10.02.2026 Контейнерооборот портов Китая в январе-ноябре 2025
    09.02.2026 Первые контейнерные поезда FESCO из Кургана в Китай
    Госрегулирование Показать всё
    11.02.2026 Обязательные навигационные пломбы в действии
    10.02.2026 10 уголовных дел по факту контрабанды леса
    03.02.2026 Определены получатели субсидий на морские перевозки в Калининград
    02.02.2026 Новый временный запрет на экспорт бензина
    29.01.2026 Навигационные пломбы станут обязательными с 11 февраля
    29.01.2026 Назначение в Пулковской таможне
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •