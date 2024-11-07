О сервисе FREIGHTMarket

FREIGHTMarket – облачный аналитический онлайн-сервис, дающий индикативную картину фрахтовых ставок по 20 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 209 зарубежных портов.

Сервис содержит данные по ставкам для следующих типов контейнеров: экспорт / импорт

20’ / 40’

рефы / сухие

HC / TC / DC

COC / SOC

Дополнительно:

Количество задействованных на сервисах судов – помесячная динамика

Количество судозаходов по линиям за последний месяц

Вместимость судов на сервисах

Суммарная вместимость линий

Особенности сервиса:

Интерактивный пользовательский интерфейс

Данные доступны онлайн 24/7/365 с любого устройства

Помесячная динамика ставок

История и сравнение ставок

Инфографика: моментальная визуализация данных в различных разрезах

География сервисов на карте

Ежемесячное обновление

Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

Ознакомьтесь с демоверсией сервиса и задайте вопросы по сервису Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26

Важно: Ни один сервис не даст вам конкретной ставки для Вашего груза. Наш сервис дает референтные значения – ваш ориентир в пространстве контейнерного рынка.

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