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Сервис FREIGHTMarket - инструкция пользователя
07.11.2024

О сервисе FREIGHTMarket

    • FREIGHTMarket – облачный аналитический онлайн-сервис, дающий индикативную картину фрахтовых ставок по 20 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 209 зарубежных портов.

    О сервисе FREIGHTMarket

    Сервис содержит данные по ставкам для следующих типов контейнеров:

    • экспорт / импорт
    • 20’ / 40’
    • рефы / сухие
    • HC / TC / DC
    • COC / SOC

    Дополнительно:

    • Количество задействованных на сервисах судов – помесячная динамика
    • Количество судозаходов по линиям за последний месяц
    • Вместимость судов на сервисах
    • Суммарная вместимость линий

    Особенности сервиса:

    • Интерактивный пользовательский интерфейсО сервисе FREIGHTMarket
    • Данные доступны онлайн 24/7/365 с любого устройства
    • Помесячная динамика ставок
    • История и сравнение ставок
    • Инфографика: моментальная визуализация данных в различных разрезах
    • География сервисов на карте
    • Ежемесячное обновление

    Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

    Ознакомьтесь с демоверсией сервиса и задайте вопросы по сервису Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26

    Важно: Ни один сервис не даст вам конкретной ставки для Вашего груза. Наш сервис дает референтные значения – ваш ориентир в пространстве контейнерного рынка.

    Подписаться на сервис FREIGHTMarket


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