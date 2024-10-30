На российский рынок портового оборудования выходят «аграрии»

Российский рынок портового оборудования динамично развивается. Нишу ушедших европейских производителей стали занимать отечественные компании, некоторые из которых успешно диверсифицировали свой бизнес. Об этом SeaNews рассказал главный конструктор группы компаний «Коблик» Владислав Почечуев в кулуарах I конференции «Эксплуатация и модернизация портов и терминалов России 2024», организованной ВИВА КОНСАЛТ на прошлой неделе в Петербурге.

По словам В.Почечуева, до 2022 года ГК «Коблик» специализировалась на производстве сельхозтехники, оборудования и их компонентов, а уход иностранных компаний с российского рынка подтолкнул компанию не только занять «место под солнцем», но и начать развивать бизнес, о котором два года назад еще и не думали.

«Раньше мы были компанией, которая в основном занималась фермерскими хозяйствами, то есть, не у воды, на земле – Центральное Черноземье, южные регионы страны, и портовой темой мы не занимались. После 2022 года ниша по оборудованию для портовых терминалов освободилась», – сказал он.

Сейчас компания ведет разработку и поставку оборудования для портовых терминалов, в частности, ленточных и цепных конвейеров. «Это оборудование для перевалки зерна производительностью свыше 1000 тонн в час, конкретно для Туапсинского морского торгового порта. Также для порта Высоцкий», – уточнил В.Почечуев.

«Объемы увеличились. И если ранее, например, мы достигали производительности до 400 тонн в час для классических элеваторов, то сейчас вышли на производительность своего оборудования 1200 тонн в час. Рынок потребовал, начали строить элеваторы уже на отечественном оборудовании».

Как отметил В.Почечуев, на рынке производства как сельскохозяйственного, так и портового оборудования вопрос дефицита кадров не стоит. Ситуация с нехваткой специалистов радикально поменялась примерно год назад. Раньше конкурировать по заработной плате было практически невозможно, Молодому специалисту проще было пойти в сферу услуг, доставку. «Сейчас мы сотрудничаем с университетами, обучаем молодежь, а заработная плата молодых кадров выросла в два раза точно, и к нам молодежь стала активно приходить», – сказал он.

«Отношение к инженерному делу нас радует, оно точно ценится», – резюмировал В.Почечуев.

Фото: ГК “Коблик”