По Севморпути уже прошло несколько тысяч тонн белорусских грузов

По Северному морскому пути уже прошло несколько тысяч тонн белорусских грузов. Об это заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентов РФ Владимиром Путиным 11 апреля.

«На севере очень интересно, Северный морской путь. Мы уже поставляли, оказывается, товары по Севморпути. Не имея портов в Мурманске, мы несколько уже тысяч тонн поставили. Очень удобно для наших производителей, поэтому Ваша поддержка здесь для нас была очень важной и актуальной», – цитирует пресс-служба Кремля А.Лукашенко.

Также глава Беларуси отметил, что в отгрузках белорусской продукции и товаров задействованы разные российские порты.

«Спасибо Вам за поддержку по портовому хозяйству. Мы работаем, смотрим на другие порты. Помогают россияне-портовики нам отгружать продукцию. Словом, нет такого, что товар валяется на берегу океана или моря, и мы не можем вывезти. В Санкт-Петербурге, в Мурманске работаем, работаем на Дальнем Востоке», – сказал глава Беларуси.

Фото: пресс-служба Кремля