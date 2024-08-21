Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Внешняя торговля РФ в январе 2023 года
21.08.2024

Внешняя торговля РФ в первом полугодии 2024 года

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.01.2024
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 3, 2024
    На 3 неделе 2024 года фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск […]
    Только для подписчиков
    2024НовороссийскФрахтовые ставкиЧерное море
    0
    19.04.2024
    Безработные контейнеровозы на 8 апреля 2024 года
    Флот безработных сократился как по вместимости, так и по количеству судов. По состоянию на […]
    Только для подписчиков
    2024Безработные контейнеровозы
    0
    16.04.2024
    Беларусь готовится к строительству мультимодального порта в Мурманской области
    Беларусь начала подготовку к реализации проекта строительства мультимодального порта в Мурманской области. Об этом […]
    БеларусьМурманская областьПортРоссия
    0
    16.08.2024
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 33 неделя 2024
    На 33 неделе 2024 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых […]
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливоОбзорПорты
    0
    21.06.2024
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в апреле 2024 в деталях
    В апреле 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя апреля прошлого года […]
    Только для подписчиков
    2024Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    19.03.2024
    Товарооборот Россия – Турция в январе 2024 года
    По данным министерства торговли Турции, товарооборот между Россией и Турцией в январе 2024 году […]
    Только для подписчиков
    2024ТоварооборотТурция
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    21.08.2024 FESCO увеличила частоту жд сервиса из Новороссийска в Москву
    21.08.2024 НУТЭП сможет обрабатывать 1 млн TEU в год
    21.08.2024 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2024 в деталях
    21.08.2024 Еще один контейнеровоз CMA CGM потерял контейнеры у африканского побережья
    20.08.2024 Первый поезд с контейнерами из Китая через Архангельск
    20.08.2024 Контейнерооборот российских портов в июле 2024 вырос на 11,4%
    Госрегулирование Показать всё
    14.08.2024 Новое ограничение на вывоз бензина
    14.08.2024 Завершается формирование нового нацпроекта «Эффективная транспортная система»
    14.08.2024 Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте превысила 80%
    14.08.2024 Морскую коллегию России возглавит Н.Патрушев
    12.08.2024 М.Мишустин утвердил распределение обязанностей кураторов ряда федеральных проектов
    08.08.2024 Минэнерго берется за организацию перевозок энергоресуров по железной дороге
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •