Грузооборот Балтийского бассейна в октябре 2024: снижение на 0,5%

В октябре 2024 года грузооборот портов Балтийского бассейна снизился на 0,5% относительно показателя прошлого октября 2023 года.

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Согласно имеющимся официальным данным, в каботаже было перевалено на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, транзит вырос на 13,5%. Экспорт снизился на 2%, импорт – на 0,8%.

В октябре 2024 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 27,3%.

В структуре грузооборота портов Балтийского региона на нефть приходилось 36,5%. Второй по объёмам груз – нефтепродукты – составил 15,1% оборота. Доля химических и минеральных удобрений в октябре 2024 года соответствовала 15,2%.

Самая высокая динамика была в сегменте сжиженного газа, перевалка которого выросла на 81,5%. Прочих насыпных грузов было обработано на 70% больше, чем в октябре 2023 года. Оборот прочих навалочных грузов увеличился на 19%.

Наиболее значительно, на 47%, снизился грузопоток тарно-штучных грузов. Цветных металлов перевалили на 40% меньше, чем годом ранее, накатных грузов – на 39% меньше.

В октябре 2024 года доля порта Усть-Луга в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 41,7%, Приморск обработал 27,1%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось 20,3%.