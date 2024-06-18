Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-апрель 2024
18.06.2024

Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-апрель 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.03.2024
    Товарооборот Россия – Грузия в январе 2024 года
    По данным национальной службы статистики Грузии, в январе 2024 года товарооборот между Россией и […]
    Только для подписчиков
    2024ГрузияТоварооборот
    0
    27.03.2024
    Экспорт судов из Китая январе-феврале 2024
    По итогам первых двух месяцев этого года экспорт судов из Китая резко вырос, как […]
    2024КитайСудостроениеЭкспорт
    0
    28.03.2024
    Товарооборот Россия — Китай в январе-феврале 2024 года
    По итогам первых двух месяцев 2024 года товарооборот между Китаем и Россией увеличился на […]
    Только для подписчиков
    2024КитайТоварооборот
    0
    22.03.2024
    Безработные контейнеровозы на 11 марта 2024 года
    По состоянию на 11 марта суммарная вместимость поставленных на прикол контейнеровозов увеличилась на 10,5 […]
    Только для подписчиков
    2024Безработные контейнеровозы
    0
    23.04.2024
    Экспорт пиломатериалов в первом квартале 2024 года
    По итогам первого квартала этого года Россия экспортировала 4,273 млн куб. м пиломатериалов, на […]
    2024лесоматериалыПиломатериалыЭкспорт
    0
    22.03.2024
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в феврале 2024: выросла перевалки руды
    В феврале 2024 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 18,1% относительно показателя аналогичного […]
    2024Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    19.06.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2024 в деталях
    19.06.2024 Вместимость глобального контейнерного флота достигла 30 млн TEU
    18.06.2024 Количество потерянных в море контейнеров на рекордно низком уровне
    18.06.2024 46 отмененных рейсов с 25 по 29 неделю 2024
    17.06.2024 Верфи законтрактованы под контейнеровозы до 2029 года
    17.06.2024 Контейнерооборот лидеров, 5 месяцев 2024
    Госрегулирование Показать всё
    07.06.2024 Правительство объединит ТОРы в Южно-Сахалинске
    05.06.2024 Объем перевозок по международным транспортным коридорам увеличится в 1,5 раза
    04.06.2024 РФ экспортировала 100 млн тонн продовольствия и 40 млн тонн удобрений
    29.05.2024 Госдума ратифицировала Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
    27.05.2024 Утверждены требования к организациям, которые могут дистанционно управлять безэкипажными судами
    27.05.2024 План действий по оптимизации инфраструктуры и развитию транспортных коридоров
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •