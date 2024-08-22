Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2024 вырос на 21,7%

В июле 2024 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя июля прошлого года на 21,7%.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 44,8%. Каботаж составил на 39,7% больше, чем годом ранее. Импорт снизился на 7,4%.

Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июле 2024 года составляла 29,8%.

Груженых контейнеров было обработано на 25,9% больше, чем в июле 2023 года. Из общего объема груженых 17,5% приходилось на рефконтейнеры, 82,5% – на сухие.

44,3% груженых контейнеров прошло в импорте, 24,8% – в экспорте, 30,9% – в каботаже.

Перевалка порожних контейнеров выросла на 13,5%.

В июле 2024 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 83,4%, Калининград обработал 16,1%, на Усть-Лугу приходился 0,5%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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