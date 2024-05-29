Ледоколы «Росморпорта» обеспечили проводкой более 6,5 тыс. судов

В завершившемся сезоне ледоколы ФГУП «Росморпорт» осуществили проводку более 6,5 тыс. судов в акваториях замерзающих морских портов Российской Федерации и на подходах к ним. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Последним работу завершил ледокол «Диксон», который обеспечивал в Белом море проводку судов, следующих в морской порт Архангельск и в обратном направлении. Окончание периода ледокольных проводок в Белом море объявлено распоряжением капитана морского порта Архангельск 18 мая.

Период зимней навигации в Белом море традиционно является самым продолжительным. Первые в завершившемся сезоне 2023-2024 годов ледокольные проводки выполнены в акватории морского порта Архангельск в ноябре. Всего в Белом море ледоколами предприятия проведено более 370 судов.

Наиболее интенсивная навигация зафиксирована в зимнем сезоне в Азовском море (свыше 2,5 тыс. проведенных судов) и в Финском заливе Балтийского моря (почти 2,2 тыс.). Около 950 судов провели ледоколы ФГУП «Росморпорт» в Каспийском море и порядка 430 – в Охотском море и Татарском проливе.

ФГУП «Росморпорт» обеспечивает ледокольные проводки судов в акваториях 16 замерзающих морских портов России и на подходах к ним. Всего в период ледокольных проводок 2023-2024 годов было задействовано 34 единицы флота.

Фото: ФГУП «Росмопорт»