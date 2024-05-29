Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Ледоколы «Росморпорта» обеспечили проводкой более 6,5 тыс. судов
29.05.2024

Ледоколы «Росморпорта» обеспечили проводкой более 6,5 тыс. судов

    • В завершившемся сезоне ледоколы ФГУП «Росморпорт» осуществили проводку более 6,5 тыс. судов в акваториях замерзающих морских портов Российской Федерации и на подходах к ним. Об этом сообщается на сайте предприятия.

    Последним работу завершил ледокол «Диксон», который обеспечивал в Белом море проводку судов, следующих в морской порт Архангельск и в обратном направлении. Окончание периода ледокольных проводок в Белом море объявлено распоряжением капитана морского порта Архангельск 18 мая.

    Период зимней навигации в Белом море традиционно является самым продолжительным. Первые в завершившемся сезоне 2023-2024 годов ледокольные проводки выполнены в акватории морского порта Архангельск в ноябре. Всего в Белом море ледоколами предприятия проведено более 370 судов.

    Наиболее интенсивная навигация зафиксирована в зимнем сезоне в Азовском море (свыше 2,5 тыс. проведенных судов) и в Финском заливе Балтийского моря (почти 2,2 тыс.). Около 950 судов провели ледоколы ФГУП «Росморпорт» в Каспийском море и порядка 430 – в Охотском море и Татарском проливе.

    ФГУП «Росморпорт» обеспечивает ледокольные проводки судов в акваториях 16 замерзающих морских портов России и на подходах к ним. Всего в период ледокольных проводок 2023-2024 годов было задействовано 34 единицы флота.

    Фото: ФГУП «Росмопорт»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.04.2024
    Обзор мирового рынка бункеровки. 16 неделя 2024
    Разнонаправленная динамика по сравнению с предыдущей неделей
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливоБункеровкаЦены
    0
    14.05.2024
    Экспорт зерновых из глубоководных российских портов Черного моря, 4 месяца 2024
    По данным портала PortBureau.ru, по итогам 4 месяцев 2024 года через российские глубоководные порты […]
    Только для подписчиков
    2024Зерновые грузызерновые терминалыЧерное море
    0
    17.05.2024
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в марте 2024: выросла перевалка нефти
    В марте 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 8,2% относительно показателя аналогичного […]
    2024ГрузооборотДальневосточный бассейнПорты
    0
    21.02.2024
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2024 в деталях
    В январе 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 1,6% относительно показателя января […]
    Только для подписчиков
    2024Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    15.03.2024
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 11, 2024
    На 11 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных […]
    Только для подписчиков
    2024ВладивостокДальний ВостокФрахтовые ставки
    0
    05.03.2024
    Экспорт зерновых из глубоководных российских портов Черного моря, 2 месяца 2024
    По данным портала PortBureau.ru, по итогам первых двух месяцев 2024 года через российские глубоководные […]
    Только для подписчиков
    2024Зерновые грузызерновые терминалыЧерное море
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    29.05.2024 Глобальные контейнерные линии возвращаются в украинские порты
    29.05.2024 Третий кругорейс контейнеровоза «Новик Мария»
    28.05.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2024 снизился на 3,3%
    28.05.2024 FESCO добавила к индийским сервисам фидер из ОАЭ
    28.05.2024 Контейнерооборот китайских портов, Q1 2024
    28.05.2024 Иранские контейнеровозы продолжают регулярно заходить в порты ЕС
    Госрегулирование Показать всё
    29.05.2024 Госдума ратифицировала Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
    27.05.2024 Утверждены требования к организациям, которые могут дистанционно управлять безэкипажными судами
    27.05.2024 План действий по оптимизации инфраструктуры и развитию транспортных коридоров
    27.05.2024 Правительство расширило территорию морского порта Сабетта
    24.05.2024 Россия и Бахрейн договорились о сотрудничестве в области транспорта и транзита
    23.05.2024 М.Мишустин дал поручение в сфере морского пространственного планирования России
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •