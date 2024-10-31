Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Утвержден план мероприятий по созданию Арктического бассейнового филиала «Росморпорта»
31.10.2024

Утвержден план мероприятий по созданию Арктического бассейнового филиала «Росморпорта»

    • На основании Устава ФГУП «Росморпорт» и по согласованию с Росморречфлотом приказом ФГУП «Росморпорт» от 01.10.2024 №425 утвержден план мероприятий по созданию Арктического бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», сообщается на сайте предприятия.

    В рамках реализации данного плана на первом этапе в составе Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» 15 октября 2024 года образовано Архангельское управление, которое будет осуществлять деятельность от имени Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» в северных морских портах, в которых сейчас работает Архангельский филиал предприятия. На втором этапе Мурманский филиал предприятия будет переименован в Арктический бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт».

    Реализация комплекса организационно-технических мероприятий плана и необходимых юридически значимых действий по созданию Арктического бассейнового филиала предприятия будет осуществляться в чеи=твертом квартале 2024 года и первом квартале 2025 года.

    Одновременно с изданием приказа предприятия по плану мероприятий и в целях его практической реализации приказом ФГУП «Росморпорт» от 01.10.2024 №427 принято решение о прекращении деятельности Архангельского филиала ФГУП «Росморпорт» с 1 февраля 2025 года, в связи с чем были образованы соответствующие ликвидационные комиссии.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.01.2024
    Ледоколы «Росморпорта» обеспечивают судоходство в 16 замерзающих морских портах
    Ледокольный флот ФГУП «Росморпорт» обеспечивает ледокольные проводки судов в акваториях 16 замерзающих морских портов […]
    Ледоколыледокольная проводкаРосморпорт
    0
    29.05.2024
    Ледоколы «Росморпорта» обеспечили проводкой более 6,5 тыс. судов
    В период ледовой навигации 2023-2024 года
    20232024Ледоколыледокольная проводка
    0
    03.04.2024
    В морском порту Ванино завершился сезон ледокольных проводок
    1 апреля в акватории морского порта Ванино и на подходах к нему завершился период […]
    ВаниноЛедоколыледокольная проводкаРосморпорт
    0
    12.04.2024
    В Финском заливе завершен период ледокольных проводок
    Ледоколы ФГУП «Росморпорт» завершили ледокольные проводки судов в акваториях морских портов Большой порт Санкт-Петербург, […]
    Ледоколыледокольная проводкаРосморпортФинский залив
    0
    15.08.2024
    Два сборщика льяльных вод приступят к работе в морских портах Усть-Луга и Ванино
    Флот «Росморпорта» пополнили сборщики льяльных вод «Копорье» и «Коппи» проекта RST 38 для работы […]
    ВаниноРосморпортСудносудно-сборщик
    0
    30.01.2024
    Ледоколы провели по Неве судно с оборудованием для турецкой АЭС «Аккую»
    Ледоколы Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» «Капитан Косолапов» и «Капитан М. Измайлов» в период […]
    АЭСЛедоколыледокольная проводкаНева
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    31.10.2024 LCL-сервис из Израиля в Россию
    31.10.2024 Загрузка дальневосточных контейнерных терминалов снизилась до 79%
    31.10.2024 РЖД увеличили количество прямых поездов с контейнерами в полувагонах с Дальнего Востока
    30.10.2024 О контейнерных трендах в Новороссийске
    30.10.2024 Терминал «Моби Дик» в Кронштадте расширяет парк техники
    29.10.2024 COSCO заказывает контейнеровозы за юани
    Госрегулирование Показать всё
    31.10.2024 Правительство установит перечень грузов с исключительно электронным документооборотом
    31.10.2024 Загрузка дальневосточных контейнерных терминалов снизилась до 79%
    25.10.2024 34 года Краснодарской таможне
    24.10.2024 Продлены экспортные квоты на минеральные удобрения
    24.10.2024 Область неопределенности
    18.10.2024 Перевозки по Северному морскому пути просубсидируют
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •