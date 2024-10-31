Утвержден план мероприятий по созданию Арктического бассейнового филиала «Росморпорта»

На основании Устава ФГУП «Росморпорт» и по согласованию с Росморречфлотом приказом ФГУП «Росморпорт» от 01.10.2024 №425 утвержден план мероприятий по созданию Арктического бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», сообщается на сайте предприятия.

В рамках реализации данного плана на первом этапе в составе Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» 15 октября 2024 года образовано Архангельское управление, которое будет осуществлять деятельность от имени Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» в северных морских портах, в которых сейчас работает Архангельский филиал предприятия. На втором этапе Мурманский филиал предприятия будет переименован в Арктический бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт».

Реализация комплекса организационно-технических мероприятий плана и необходимых юридически значимых действий по созданию Арктического бассейнового филиала предприятия будет осуществляться в чеи=твертом квартале 2024 года и первом квартале 2025 года.

Одновременно с изданием приказа предприятия по плану мероприятий и в целях его практической реализации приказом ФГУП «Росморпорт» от 01.10.2024 №427 принято решение о прекращении деятельности Архангельского филиала ФГУП «Росморпорт» с 1 февраля 2025 года, в связи с чем были образованы соответствующие ликвидационные комиссии.

Фото: ФГУП «Росморпорт»