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Счетная палата проверила эффективность бюджетных трат на углубление ВКМСК
07.11.2024

Счетная палата проверила эффективность бюджетных трат на углубление ВКМСК

    • Счетная палата проверила эффективность использования средств на углубление Волго-Каспийского морского судоходного канала, сообщается на сайте ведомства.

    Волго-Каспийский морской судоходный канал – ключевое звено международного транспортного коридора «Север-Юг». В 2022 году глава государства поручил провести работы по углублению канала для достижения проходной осадки судов не менее 4,5 м. Счетная палата проверила эффективность использования средств, выделенных ФГУП «Росморпорт» на выполнение поставленной задачи.

    «Проведенные Росморпортом дноуглубительные работы способствовали повышению уровня судоходства на канале. В 2023 году количество прошедших по каналу судов выросло на 17,4 % по сравнению с 2022 годом, а валовая вместимость судов увеличилась на 38,6%. За четыре месяца 2024 года соответствующие показатели также выросли – на 53 и 42 %», – привел на Коллегии цифры аудитор Валерий Богомолов.

    В то же время проверка показала, что фактические глубины в акваториях ряда причалов морских портов Астрахань и Оля, расположенных в речной части канала, не соответствуют параметрам глубин и осадки судов, достигнутых по результатам его углубления. Соответствующие работы там не проводились. «Это является сдерживающим фактором для дальнейшего развития судоходства на канале», – подчеркнул В.Богомолов.

    Реализация дноуглубительных работ на канале осуществлялась в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта». Общий объем финансирования был установлен в размере 4,7 млрд рублей, из них 2,1 млрд рублей – это субсидия из федерального бюджета и 2,6 млрд рублей – собственные средства предприятия. При этом проверка показала, что на стадии обоснования потребности в бюджетном софинансировании у предприятия уже были запланированы расходы за счет собственных средств (3,2 млрд рублей) на оплату дноуглубительных работ на канале в объеме 7,15 млн куб. м. В результате размер субсидии, предоставленной «Росморпорту» из федерального бюджета, превысил фактическую потребность предприятия в допфинансировании на 568,9 млн рублей.

    «Это позволило предприятию оптимизировать собственные расходы на реализацию мероприятия федерального проекта. Фактические расходы на дноуглубление канала по итогам 2023 года составили 4,1 млрд рублей, в том числе 2,1 млрд рублей за счет субсидии и 2 млрд – за счет средств предприятия».

    Согласно расчетам Счетной палаты, фактически достигнутое предприятием значение результата предоставления субсидии в 2023 году составило 4 088,2 тыс. куб. м. Это на 797 тыс. куб. м меньше результата, установленного Правилами предоставления субсидии (4 885 тыс. куб. м), и на 1 884 тыс. куб. м меньше значения, отраженного в отчете «Росморпорта», – 5 972 тыс. куб. м. Таким образом, исходя из Правил предоставления субсидии предприятию подлежит вернуть в федеральный бюджет 333,3 млн рублей (расчетно).

    В 2024 году на проведение дальнейших работ по дноуглублению канала (в объеме 98 млн куб. м) для поддержания навигационных глубин, достигнутых в 2023 году, запланировано 5,1 млрд рублей. При этом за четыре месяца 2024 года утвержденные расходы на дноуглубление в объеме 419,1 млн рублей исполнены только на 13,6% (56,9 млн рублей).

    «Недостаточный уровень организации работ по поддержанию уровня проходной осадки судов влечет риски повторного возникновения лимитирующих участков на канале, устраненных по итогам дноуглубительных работ в 2023 году», – сказал В.Богомолов.

    В ходе проверки Счетная палата также обратила внимание, что стоимость дноуглубительных работ, проводимых силами собственного флота предприятия (199,9 руб. за 1 куб. м) значительно меньше стоимости аналогичных работ, осуществляемых сторонними организациями, привлекаемыми «Росморпортом» (от 550 до 800 руб. за 1 куб. м). «При этом земснаряд «Донской-301», переданный предприятию в 2022 году для проведения работ по углублению канала, в 2023 году к указанным работам не привлекался», – говорится в отчете СП.

    По итогам проверки Счетная палата предложила Росморречфлоту провести проверку эффективности использования субсидии, выделенной «Росморпорту» на осуществление дноуглубительных работ, и в случае установления фактов недостижения установленного результата направить предприятию требование о возврате в федеральный бюджет субсидии в соответствующем размере.

    Фото: ФГУП “Росморпорт”


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