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Мурманские лоцманы обеспечили проводку технологической линии СПГ-завода
02.08.2024

Мурманские лоцманы обеспечили проводку технологической линии СПГ-завода

    • Лоцманами Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» успешно осуществлена лоцманская проводка второй технологической линии (ТЛ-2) завода по сжижению природного газа.

    Как сообщает пресс-служба «Росморпорта», в ходе лоцманской проводки сооружение было выведено из сухого дока №2 Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС), расположенного в поселке Белокаменка Мурманской области, и отбуксировано на выход из Кольского залива.

    ТЛ-2 состоит из основания гравитационного типа, на котором установлено верхнее строение (технологические модули). Длина сооружения — почти 332 м, ширина — 154 м, высота — более 30 м. Площадь основания сооружения составляет более 51 тыс. кв. м, а водоизмещение — более 637 тыс. тонн.

    Торжественная церемония отправки прошла в ЦСКМС. Это первый, не имеющий аналогов в мире завод по серийному производству СПГ-линий на основаниях гравитационного типа.

    В операции было использовано шесть морских буксиров, одно многофункциональное судно и восемь портовых буксиров.

    Для успешного выполнения лоцманской проводки подобного крупногабаритного сооружения лоцманы Мурманского филиала специально принимали участие в предварительном компьютерном моделировании операций по выводу ТЛ-2 из сухого дока и буксировке на выход из Кольского залива.

    После благополучного завершения операции по выводу ТЛ-2 из Кольского залива сооружение будет отбуксировано по Северному морскому пути к месторождению «Утреннее» на Гыданском полуострове.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»

     


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