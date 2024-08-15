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Два сборщика льяльных вод приступят к работе в морских портах Усть-Луга и Ванино
15.08.2024

Два сборщика льяльных вод приступят к работе в морских портах Усть-Луга и Ванино

    • Флот «Росморпорта» пополнили сборщики льяльных вод «Копорье» и «Коппи» проекта RST 38 для работы в морских портах Усть-Луга и Ванино соответственно. Суда экологического назначения построены на Окской судоверфи в г. Навашино Нижегородской области, сообщает пресс-служба «Росморпорта».

    Сборщики льяльных вод предназначены для сбора с судов нефтесодержащих вод, их отстоя и сепарации с последующей сдачей нефтеостатков на берег в хранилище, а отсепарированной чистой воды – на берег или в разрешенных районах за борт. Кроме того, суда будут использоваться для сбора с судов сточных вод и мусора с транспортировкой и сдачей их на береговые очистные сооружения.

    При соответствующем дооборудовании «Копорье» и «Коппи» могут быть использованы в качестве вспомогательного транспорта для доставки нефтесборного оборудования ЛАРН и боновых заграждений к месту нефтяного разлива (вне зоны пятна аварийного разлива). С этой целью на этих судах предусмотрена система поиска разливов нефти, основанная на обработке и анализе данных со штатной радиолокационной станции с применением дополнительного программного обеспечения.

    Суда имеют ледовое усиление и построены по правилам и под надзором ФАУ «Российский морской регистр судоходства». Разработчиком проектной документации выступило ООО «Морское Инженерное Бюро – СПб».

    Сборщики льяльных вод «Копорье» и «Коппи» для нужд Северо-Западного и Северо-Восточного бассейновых филиалов заложены в конце 2021 года, спуск судов на воду состоялся в августе и сентябре 2023 года соответственно.

    Судно «Копорье» названо по имени старинной крепости, которая была заложена в 1237 году в 12 км к югу от Финского залива – на юго-западе нынешней Ленинградской области. В настоящее время крепость является памятником средневекового оборонительного зодчества.

     «Коппи» перенял эстафету от одноименного сборщика льяльных вод, построенного в 1978 году, который долгое время трудился в морском порту Ванино, но на текущий момент выведен из эксплуатации. Коппи – одна из рек Советско-Гаванского района Хабаровского края.

    Основные характеристики и главные размерения:

    • длина наибольшая -49,21 м;
    • ширина габаритная -8,82 м;
    • осадка –  3,0 м;
    • скорость хода при 85% МДМ – 9,0 уз.;
    • численность экипажа – 6 чел.;
    • общий объем танков для  нефтесодержащих и льяльных вод – 515 куб. м;

    В том числе:      

    • объем грузовых танков сточных вод – 63 куб. м;
    • объем грузовых танков льяльных вод – 371 куб. м;
    • объем танка нефтеостатков – 27 куб. м;
    • объем танков очищенной воды – 54 куб. м.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»


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