Два сборщика льяльных вод приступят к работе в морских портах Усть-Луга и Ванино

Флот «Росморпорта» пополнили сборщики льяльных вод «Копорье» и «Коппи» проекта RST 38 для работы в морских портах Усть-Луга и Ванино соответственно. Суда экологического назначения построены на Окской судоверфи в г. Навашино Нижегородской области, сообщает пресс-служба «Росморпорта».

Сборщики льяльных вод предназначены для сбора с судов нефтесодержащих вод, их отстоя и сепарации с последующей сдачей нефтеостатков на берег в хранилище, а отсепарированной чистой воды – на берег или в разрешенных районах за борт. Кроме того, суда будут использоваться для сбора с судов сточных вод и мусора с транспортировкой и сдачей их на береговые очистные сооружения.

При соответствующем дооборудовании «Копорье» и «Коппи» могут быть использованы в качестве вспомогательного транспорта для доставки нефтесборного оборудования ЛАРН и боновых заграждений к месту нефтяного разлива (вне зоны пятна аварийного разлива). С этой целью на этих судах предусмотрена система поиска разливов нефти, основанная на обработке и анализе данных со штатной радиолокационной станции с применением дополнительного программного обеспечения.

Суда имеют ледовое усиление и построены по правилам и под надзором ФАУ «Российский морской регистр судоходства». Разработчиком проектной документации выступило ООО «Морское Инженерное Бюро – СПб».

Сборщики льяльных вод «Копорье» и «Коппи» для нужд Северо-Западного и Северо-Восточного бассейновых филиалов заложены в конце 2021 года, спуск судов на воду состоялся в августе и сентябре 2023 года соответственно.

Судно «Копорье» названо по имени старинной крепости, которая была заложена в 1237 году в 12 км к югу от Финского залива – на юго-западе нынешней Ленинградской области. В настоящее время крепость является памятником средневекового оборонительного зодчества.

«Коппи» перенял эстафету от одноименного сборщика льяльных вод, построенного в 1978 году, который долгое время трудился в морском порту Ванино, но на текущий момент выведен из эксплуатации. Коппи – одна из рек Советско-Гаванского района Хабаровского края.

Основные характеристики и главные размерения:

длина наибольшая -49,21 м;

ширина габаритная -8,82 м;

осадка – 3,0 м;

скорость хода при 85% МДМ – 9,0 уз.;

численность экипажа – 6 чел.;

общий объем танков для нефтесодержащих и льяльных вод – 515 куб. м;

В том числе:

объем грузовых танков сточных вод – 63 куб. м;

объем грузовых танков льяльных вод – 371 куб. м;

объем танка нефтеостатков – 27 куб. м;

объем танков очищенной воды – 54 куб. м.

Фото: ФГУП «Росморпорт»