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Компоненты крупногабаритного портального крана из Усть-Луги в Восточный
19.11.2024

Компоненты крупногабаритного портального крана из Усть-Луги в Восточный

    • АО «Совфрахт» успешно завершило доставку компонентов крупногабаритного портального крана «Кондор» общим весом 1,8 тыс. фрахтовых тонн с терминала в порту Усть-Луга в порт Восточный, сообщает пресс-служба «Совфрахта». Морская перевозка выполнялась по трассе Северного морского пути теплоходом «САСКО Алдан».

    Портальный кран «Кондор» предназначен для погрузочных и перегрузочных работ штучного и навалочного груза, а также контейнеров, уточняют в компании. Мобилизация дополнительных погрузочных мощностей позволит увеличить производительность терминала и грузооборот порта Находка.

    Фото: АО «Совфрахт»


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