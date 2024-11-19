Компоненты крупногабаритного портального крана из Усть-Луги в Восточный

АО «Совфрахт» успешно завершило доставку компонентов крупногабаритного портального крана «Кондор» общим весом 1,8 тыс. фрахтовых тонн с терминала в порту Усть-Луга в порт Восточный, сообщает пресс-служба «Совфрахта». Морская перевозка выполнялась по трассе Северного морского пути теплоходом «САСКО Алдан».

Портальный кран «Кондор» предназначен для погрузочных и перегрузочных работ штучного и навалочного груза, а также контейнеров, уточняют в компании. Мобилизация дополнительных погрузочных мощностей позволит увеличить производительность терминала и грузооборот порта Находка.

Фото: АО «Совфрахт»