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Архангельск планирует нарастить грузооборот с портами Китая
16.05.2024

Архангельск планирует нарастить грузооборот с портами Китая

    • Архангельская область нацелена на увеличение грузооборота между морским портом Архангельск и портами Китая. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, перспективы развития сотрудничества в этом направлении обсудили 15 мая в ходе поездки губернатора Александра Цыбульского в контейнерный порт Далянь.

    Как отметил А.Цыбульский, возглавляемый им регион принимает активное участие в вопросах развития главной международной судоходной артерии Российской Арктики – Северного морского пути. Осенью прошлого года федеральным правительством был принят комплексный план развития Архангельского транспортного узла до 2035 года, который обеспечит развитие существующей инфраструктуры и строительство глубоководного района порта на долгосрочную перспективу.

    В связи с этим Архангельская область заинтересована в привлечении предприятий Китайской Народной Республики, осуществляющих транспортировку грузов, к использованию возможностей действующих архангельских портовых терминалов для перевалки.

    А.Цыбульский подчеркнул, что развитию морской логистики с дружественными странами морской порт Архангельск способствует уже сейчас: в прошлом году состоялся первый за последние десять лет рейс из Архангельска в Китай – по Северному морскому пути отправилось судно, партия груза на котором составила более 300 контейнеров с пиломатериалами. В период летне-осенней навигации 2024 года планируется увеличение количества рейсов до 10-12 судозаходов.

    «На порт распространяется льготный режим, установленный в Даляньском сегменте Ляонинской зоны свободной торговли, и комплексной бондовой зоны. Здесь хорошо развита инфраструктура для продуктов холодовой цепи, а также сеть мультимодальных перевозок, которые подразумевают комплексное использование морского и железнодорожного транспорта», – отмечается в пресс-релизе.

    Фото: пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области


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