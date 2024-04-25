Грузооборот российских портов в марте 2024 снизился на 7,3%

Грузооборот всех морских портов России в марте 2024 года снизился на 7,3% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

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Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в марте 2024 года приходилось 77,8% всего грузооборота, уменьшился на 7,6%. В каботаже было перевалено на 3,5% меньше, чем годом ранее. Транзит сократился на 9,9%, импорт – на 5,6%.

Почти половина в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 32,8% и 13% соответственно. На уголь и кокс приходилось 19,4%.

Самая высокая динамика была в сегменте металлолома, перевалка которого увеличилась на 70,4%. Химических и минеральных удобрений было обработано на 35,1% больше, чем в марте 2023 года. Оборот рефгрузов вырос на 26,2%.

На 32,8% снизился грузопоток цветных металлов. Перевалка тарно-штучных грузов сократилась на 29,4%, угля и кокса – на 25%.

В марте 2024 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 32,6%, Балтийский бассейн обработал 29,4%, на Дальневосточный, Арктический и Каспийский приходилось 25,5%, 11,5% и 1,1% соответственно.

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