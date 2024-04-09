Открыта навигация на внутренних водных путях Калининградской области

В соответствии с распоряжением Росморречфлота от 29.12.2023 года № БТ-527-р 1 апреля открылась навигация 2024 года в Калининградской области, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Общая протяженность внутренних водных путей в Калининградской области составляет 534 км, из них с гарантированными габаритами судового хода и с неосвещаемой обстановкой 146 км, без гарантированных габаритов судового хода и с неосвещаемой обстановкой 234 км, без гарантированных габаритов судового хода и без навигационной обстановки 154 км.

Внутренние водные пути Калининградской области обслуживает Гвардейский район водных путей и судоходства – филиал ФБУ «Администрация «Волго-Балт». Обстановочными бригадами на судах «Глухарь», «Жаворонок», «Стриж» и «Горлица» перед началом навигации было выполнено сплошное траление судовых ходов и выставлены на штатные места плавучие навигационные знаки на реках Преголя, Старая Преголя, Дейма, Немонин, Матроссовка, Тростянка, Неман и трассах Куршского залива общей протяженность 380 км в количестве 131 единицы. Также был отремонтирован, окрашен и введен в действие 251 береговой знак. После проведения плановых судоремонтных работ, к началу навигации введено в эксплуатацию 8 единиц технического флота.

Фото: Росморречфлот