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Более 3,4 млн тонн грузов перевезли в Енисейском и Байкало-Ангарском бассейнах
14.08.2024

Более 3,4 млн тонн грузов перевезли в Енисейском и Байкало-Ангарском бассейнах

    • С начала навигации 2024 года в Енисейском и Байкало-Ангарском бассейнах перевезли свыше 3,4 млн тонн грузов. Объем грузов растет, в том числе за счет развития в регионе нефтегазовой промышленности, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    В рамках северного завоза в районы Красноярского края завезли свыше 2,1 млн тонн грузов.

    Всего в навигацию 2024 года в Енисейском бассейне работает 1545 единиц флота. Загрузку флота обеспечивают как органы власти, ответственные за пассажирские перевозки и северный завоз, так и промышленные предприятия.

    Одно из основных направлений работы водного транспорта в бассейне – доставка грузов и материалов до порта Дудинка для горно-металлургического комбината «Норникель». Перспективными грузопотоками в Енисейском бассейне являются перевозки материалов и оборудования для месторождений нефти и газа на реках Подкаменная Тунгуска и Большая Хета. Также по рекам Енисей и Ангара осуществляют перевозки каменного угля и других народно-хозяйственных грузов в северные районы Красноярского края.

    Вторым приоритетным направлением является доставка стройматериалов для причалов и новых месторождений в Енисейском заливе с выходом на Северный морской путь.

    ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» продолжает обновлять технический флот. В настоящее время это 180 судов различного значения. За 2022-2023 годы Администрация «Енисейречтранс» получила пять новых судов.

    Среди новых судов – три обстановочных судна «Александр Шароглазов», «Вальдемар Хан» и «Александр Оглоблин» проекта 3052 и два промерных судна – «Изыскатель-1» проекта 3330 и «Анатолий Шилов» проекта RDB 66.62.

    Суда проекта используются для проведения промерных работ и гидрографических изысканий. Кроме того, судно «Изыскатель-1» оборудовано автоматизированным промерным комплексом, который позволяет выполнять сплошное сканирование дна акватории, создавать его 3D-рельеф.

    В настоящий момент завершили строительство понтона «ПЭ-2», который будет задействован при дноуглубительных работах на скальных грунтах в Енисейском бассейне. Понтон оборудован для размещения специализированной техники, а именно экскаватора Doosan DX520LCA-K с комплектом навесного оборудования. К дноуглублению приступят после проведения испытаний и оформления всех необходимых документов.

    «Администрация «Енисейречтранс» является подведомственным учреждением Росморречфлота и занимается вопросами содержания и эксплуатации водных путей на реках Енисейского и Байкало-Ангарского бассейнов, а также на озере Байкал общей протяженностью 13 700 км», – говорится в пресс-релизе.

    Фото: Росморречфлот


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