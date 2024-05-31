Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
К Махачкалинскому порту построят подъездную автомобильную дорогу
31.05.2024

Грузооборот Каспийского бассейна в марте 2024 в деталях

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.01.2024
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 4, 2024
    На 4 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из балтийских портов Лиепаи и Риги […]
    Только для подписчиков
    2024БалтикаЛиепаяРига
    0
    11.01.2024
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в ноябре 2023 снизился на 42,7%
    В ноябре 2023 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя ноября прошлого года […]
    2023Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    27.03.2024
    «Самая воспетая профессиональная субкультура быстро стареет»
    Если в систему «Поток» ГИБДД, созданную для проверки и контроля за транспортными средствами, интегрировать […]
    2024Автоперевозкибольшегрузыводители
    0
    05.04.2024
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 14, 2024
    На 14 неделе года в Азово-Черноморском регионе уровень ставок фрахта не изменился по сравнению […]
    Только для подписчиков
    2024Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    24.05.2024
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 21, 2024
    На 21 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск на некоторых […]
    Только для подписчиков
    2024НовороссийскФрахтовые ставкиЧерное море
    0
    14.03.2024
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 11, 2024
    На 11 неделе года ставки фрахта в Азово-Черноморском регионе сохранились на уровне прошлой недели. […]
    Только для подписчиков
    2024Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    31.05.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 22 неделя 2024
    31.05.2024 Контейнерооборот Каспийского бассейна в марте 2024 снизился на 60,8%
    30.05.2024 Контейнерооборот Каспийского бассейна в марте 2024 в деталях
    30.05.2024 Новый LCL сервис из Индии
    30.05.2024 На магистральные маршруты выходят нишевые контейнерные перевозчики
    29.05.2024 Глобальные контейнерные линии возвращаются в украинские порты
    Госрегулирование Показать всё
    29.05.2024 Госдума ратифицировала Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
    27.05.2024 Утверждены требования к организациям, которые могут дистанционно управлять безэкипажными судами
    27.05.2024 План действий по оптимизации инфраструктуры и развитию транспортных коридоров
    27.05.2024 Правительство расширило территорию морского порта Сабетта
    24.05.2024 Россия и Бахрейн договорились о сотрудничестве в области транспорта и транзита
    23.05.2024 М.Мишустин дал поручение в сфере морского пространственного планирования России
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •