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Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 9 месяцев 2024
22.11.2024

Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-сентябрь 2024

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