2M и THE Alliance сохранили стабильный средний размер судов на своих маршрутах

Увеличение времени плавания вокруг Африки при прочих равных условиях привели к более высокому расходу топлива и, следовательно, к увеличению стоимости рейса. Предполагая, что суда работают с прибылью, а именно так и должно быть сейчас, то использование более крупнотоннажных и экономичных судов должно снизить эти возросшие затраты, пишет Sea-Intelligence.

Так, на графике, где отображены показатели средних размеров судов альянсов на маршруте Азия – Северная Европа, наблюдается умеренная волатильность, но линия тренда почти идеально горизонтальная, что означает неизменность среднего размера судна.

На маршруте Азия – Средиземноморье наблюдается четкая тенденция к росту, но она началась задолго до первой атаки хуситов в Красном море – во второй половине 2023 года.

На маршруте Азия – Средиземноморье 2M и THE Alliance сохранили стабильный средний размер судов, в то время как у Ocean Alliance после первых атак в Красном море произошел резкий рост, за которым последовало снижение до базового уровня начала 2023 года, что указывает на то, что изменения были в значительной степени вызваны сбоями в расписаниях, а не системной заменой судов.

Однако, добавляют в Sea-Intelligence, часто бывает недостаточно учитывать только средний размер судов, поскольку на показатель могут влиять отклонения как в одну, так и в другую сторону.

Если смотреть на средний размер судна, то для Азии и Северной Европы средний размер судна у 2M почти идеально соответствует медианному среднему размеру судна, в то время как у Ocean Alliance снижение среднего размера судна в феврале 2024 года вызвано провалами, без учета которых средний размер судов остается стабильным.

Что касается THE Alliance, то отмечается значительное отклонение между средним размером судна и медианным размером судна, начало которого почти полностью совпадает с началом рейсов вокруг Африки. Это связано с приостановкой сервиса FE5, на котором были задействованы суда меньшей вместимости.

Это не является прямым увеличением вместимости задействованных судов для снижения средней стоимости слота, но приостановка обслуживания сервиса, при прочих равных условиях, все равно достигает этой цели за счет снятия судов с более низкой средней стоимостью слота.

График: Sea-Intelligence

Фото: Hapag-Lloyd