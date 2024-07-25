Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 30, 2024
25.07.2024

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 30, 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    24.07.2024
    Контейнерооборот российских портов в июне 2024 в деталях
    Контейнерооборот всех морских портов России в июне 2024 года увеличился на 11,8% относительно показателя […]
    Только для подписчиков
    2024КонтейнерооборотПорты
    0
    28.06.2024
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 26 неделя 2024
    На 26 неделе 2024 года цены на мазут и газойль во всех исследуемых портах […]
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливоРоссияРынок
    0
    12.04.2024
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 15, 2024
    На 15 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов на […]
    Только для подписчиков
    2024БалтикаЛиепаяРига
    0
    09.04.2024
    Индекс соответствия линейному расписанию повысился
    После нескольких недель напряженности, вызванной кризисом на Красном море, установилась некоторая стабильность, и теперь […]
    2024глобальные контейнерные линиирасписание
    0
    03.07.2024
    Товарооборот Россия – Турция в январе-мае 2024 года
    По данным министерства торговли Турции, товарооборот между Россией и Турцией в январе-мае 2024 году […]
    Только для подписчиков
    2024ТоварооборотТурция
    0
    16.02.2024
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 7, 2024
    На 7 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов поднялись. […]
    Только для подписчиков
    2024БалтикаЛиепаяРига
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    23.07.2024 MSC скупает контейнеровозы на вторичном рынке
    23.07.2024 Новая грузовая площадка на БАМе
    23.07.2024 Судно «Lady D» готовится к выходу в первый субсидируемый рейс на Сахалин по Севморпути
    22.07.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 29, 2024
    22.07.2024 Загруженность порта Гаосюн возрастает
    19.07.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 29 неделя 2024
    Госрегулирование Показать всё
    23.07.2024 Минэкономразвития РФ участвует в разработке конвенции «Об оборотных грузовых документах»
    15.07.2024 Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами
    11.07.2024 Сформирован детальный план работы северного завоза для Камчатского края
    10.07.2024 Россию и Индию свяжет Северный морской путь
    10.07.2024 Россия и Индия договорились о сотрудничестве на Дальнем Востоке и в Арктике
    09.07.2024 Таможенные органы наделяются правом государственного ветеринарного контроля
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •