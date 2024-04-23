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Россия сократит экспорт древесины и пиломатериалов
23.04.2024

Экспорт пиломатериалов в первом квартале 2024 года

    • По итогам первого квартала этого года Россия экспортировала 4,273 млн куб. м пиломатериалов, на 3,5% меньше, чем готом ранее, сообщает Рослесинфорг. В первом квартале 2023 года объем поставок составлял 4,427 млн куб. м.

    Впервые в тройку основных стран-контрагентов вошла Турция, нарастившая закупки в 3,2 раза. При этом по основным традиционным направлениям экспорта – Китай и Узбекистан – объем отгрузок снизился, что свидетельствует о перераспределение торговых потоков.

    Основным рынком сбыта для российских предприятий остается Китай. В январе-марте 2024 года объем экспорта пиломатериалов из России в Китай снизился до уровня 2021-2022 года, или на 11,1% относительно аналогичного показателя первого квартала 2023 года и составил 2,6 млн куб. м. На долю КНР приходится 60% всего экспорта данного вида продукции.

    На втором месте традиционно находится Узбекистан. Экспорт в эту страну снизился на 23,9% до 375,6 тыс. куб. м. Это вызвано снижением внутреннего спроса и перераспределением закупок пиломатериалов на другие продукты деревообработки, в первую очередь, на древесные плиты. Также сыграла роль общемировая тенденция снижения объемов заготовки древесины.

    На третью строчку рейтинга покупателей российских досок и бруса впервые поднялась Турция. Эта страна второй год подряд демонстрирует кратный рост закупок. По итогам января-марта 2024 года в Турцию было отправлено 292,2 тыс. куб. м, что в 3,2 раза превосходит показатели января-марта 2023 года. Напомним, по итогам первого квартала 2023 года рост поставок туда был пятикратным. В первом квартале 2020-2022 годов экспорт пилопродукции в Турцию не дотягивал и до 18 тыс. куб. м, т.е. составлял примерно 0,3% от общего экспорта, теперь же его доля поднялась до 6,8%. Поставки в Турцию растут после прошлогодних февральских землетрясений и на фоне реализации масштабных инфраструктурных проектов. Сейчас прорабатываются новые логистические маршруты для ускорения доставки лесных грузов из России в Турцию.

    Иран также нарастил закупки российских пиломатериалов – 165,7 тыс. куб м. Рост к первому кварталу прошлого года составил 1,7 раз. Для сравнения, в первых кварталах 2021 и 2022 годов объемы поставок в этом направлении не превышали 18 тыс. куб. м.

    Замыкает пятёрку основных рынков сбыта пиломатериалов из России Гонконг. Поставки туда за первые три месяца 2024 года составили 133,1 тыс. куб. м, что значительно превышает прошлогодний показатель, однако это обусловлено фактором сезонности и корректировкой логистических цепочек.

    Также в десятку крупнейших направлений экспорта российских пиломатериалов вошли Казахстан, Таджикистан, Япония, Азербайджан и Киргизия. Однако все эти страны, кроме Японии, сократили объемы ввоза. Тенденцию первого квартала к снижению объемов закупок российских пиломатериалов со стороны стран СНГ можно объяснить колебаниями внутреннего спроса и сложностями конвертации валют, а также осторожностью перед угрозой применения вторичных санкций.

    Кроме Турции, Ирана и Гонконга выросли поставки в Японию – на 4,2% до 89,7 тыс. куб. м, ОАЭ – в 3,8 раза до 52,8 тыс. куб. м и Ливан – в 4,8 раза до 16,8 тыс. куб. м. Также наблюдается увеличение поставок досок и бруса в Сингапур, Афганистан, Иорданию, Тайвань, Абхазию, Индию, Грузию, Палестину, Республику Беларусь, Сербию и Малайзию.

    Фото: Группа компаний «Вологодские лесопромышленники»


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