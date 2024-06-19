Товарооборот через КПП Эрэн-Хото в январе-мае 2024

По итогам первых пяти месяцев этого года объем товарооборота через КПП Эрэн-Хото автономного района Внутренняя Монголия – крупнейший сухопутный погранпереход на границе Китая с Монголией, вырос на 6,3% относительно аналогичного показателя прошлого года и составил 8,483 млн тонн, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой местные власти.

В том числе объем железнодорожных перевозок составил 7,056 млн тонн, автодорожных – 1,427 млн тонн.

В мае товарооборот превысил 1,8 млн тонн.

Через автодорожный КПП Эрэн-Хото транспортируются более 20 тыс. видов грузов, включая полезные ископаемые, продукты животного происхождения, фрукты и овощи, строительные материалы, транспортные средства, предметы первой необходимости и др.

Фото: Xinhua