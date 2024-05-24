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Грузоперевозки через погранпереходы Дальневосточной магистрали выросли на 35%
24.05.2024

Грузоперевозки через погранпереходы Дальневосточной магистрали выросли на 35%

    • За четыре месяца 2024 года через пограничные переходы Дальневосточной железной дороги во всех направлениях перевезено почти 5,8 млн тонн грузов, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает пресс-служба ДВЖД.

    Экспортные отправки в Китай через пограничный переход Гродеково (РФ) — Суйфэньхэ (КНР) составили 2,7 млн тонн (на уровне прошлого года). В том числе в экспорте отправлено 1,2 млн тонн угля (рост в 1,9 раза), 982 тыс. тонн лесных грузов (на уровне прошлого года). В импортном направлении получено 34 тыс. тонн огнеупоров (рост в 2,2 раза), 11 тыс. тонн автомобилей и комплектующих (рост в 2,9 раза).

    Экспортные отправки в Китай через пограничный переход Камышовая (РФ) — Хуньчунь (КНР) составили 1,2 млн тонн (рост в 1,5 раза), в том числе 1,2 млн тонн угля (рост почти в 1,6 раза).

    Экспортные грузовые перевозки через мостовой железнодорожный пограничный переход Нижнеленинское (РФ) — Тунцзян (КНР) в январе-апреле 2024 года достигли 1,7 млн тонн (рост в 2,4 раза), в том числе 1,1 млн тонн угля (рост в 2,4 раза) и 539 тыс. тонн руды (рост в 2,3 раза).

    Фото: ДВЖД


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