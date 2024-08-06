Поврежденный пожаром автомобилевоз «Fremantle Highway» продан в Китай

Поврежденный в прошлом году пожаром автомобилевоз «Fremantle Highway» отбуксируют из Роттердама новому владельцу в Китай, сообщает Splash.

Все это время «Fremantle Highway» проходил ремонт на верфи Damen в Роттердаме, в частности, были частично разобраны грузовые палубы. Новый владелец – китайское предприятие Qingshan Shipyard Group – планирует завершить ремонт в Сямэне.

В сентябре прошлого года судно выкупила и переименовала его в «Floor» компания Koole Contractors, специализирующаяся на демонтаже, разборке и выводу из эксплуатации судов, оборудования и объектов нефтегазовой, металлургической и других отраслей

Напомним, пожар на автомобилевозе «Fremantle Highway», принадлежащем Shoei Kisen и зафрахтованном K Line, возник в конце июля прошлого года. Его не могли потушить несколько дней. Судно перевозило почти 4 тыс. автомобилей, в том числе порядка 500 электромобилей, в одном из которых и возникло возгорание.

Фото: Министерство инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов